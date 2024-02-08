Порівняйте категорію у своєму посвідченні водія зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу і переконайтесь, чи не виникне можливість штрафу 3 400 грн.

Штрафи за керування без відповідної категорії збільшили до 3 400 грн (ч.2 ст.126 КУпАП). Тому працівники поліції з особливою увагою перевіряють, чи є у водія відповідна категорія на право керування певним видом транспортного засобу.

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Особливо актуальним питання стало після розділення категорій: з «А» на «А1» і на «А», з «С» на «С1» і на «С», з «D» на «D1» і на «D» тощо.

Наприклад, якщо водій з категорією «С» вважає, що може керувати будь-яким вантажним транспортом, то він помиляється. Якщо його зупинять працівники поліції на вантажівці дозволеною масою за техпаспортом 7 400 кг, то він отримає штраф 3 400 грн. Якщо водія з категорією «А» зупинять на мопеді, то він також отримає штраф у такому ж розмірі. Якщо водій з категорією «D» буде керувати мікроавтобусом з 12 сидячими місцями, то також отримає штраф 3 400 грн.

Тому, водіям слід бути особливо уважними при керуванні транспортними засобом і перед тим, як сісти за кермо транспортного засобу, бажано співставити категорію в посвідченні водія з даними свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Оскільки при невідповідності категорії можна отримати штраф 3 400 грн.

Категорія в посвідченні водія

А1 мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт;

мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт; А мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше; В1 – квадро і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;

квадро і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів; В автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, восьми;

автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, восьми; С1 призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3 500 до 7 500 кілограмів;

призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3 500 до 7 500 кілограмів; С призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7 500 кілограмів;

призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7 500 кілограмів; D1 призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16; D призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, понад 16;

призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, понад 16; ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE – состави транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів;

– состави транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів; Т трамваї та тролейбуси.

Додаткові умови щодо причепів

Водіям транспортних засобів категорій В, С1, С, D1 і D дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.

При цьому водіям транспортних засобів категорії “В” дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа не перевищує 3 500 кілограмів.

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До керування транспортними засобами категорій С1, С, D1 і D з причепами, повна маса яких становить більш як 750 кілограмів і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа перевищує 3500 кілограмів, а також зчепленими автобусами допускаються водії, які мають право на керування транспортними засобами категорій С1Е, СЕ, D1E і DE.

Вікові обмеження

Право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

шістнадцятирічного віку – категорії А1, А;

вісімнадцятирічного віку – категорії В1, В, С1, С;

дев’ятнадцятирічного віку – категорії BE, C1E, СЕ;

двадцятиоднорічного віку – категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Висновки

Таким чином, якщо категорія у посвідченні водія не відповідає типу транспортного засобу, вказаному у свідоцтві про його реєстрацію, існує великий ризик отримати при зупинці поліцією штраф 3 400 грн на підставі частини 2 статті 126 КУпАП. Тому зазначену інформацію слід співставляти перед тим, як сісти за кермо транспортного засобу.

Як виняток, у період воєнного стану на території України дозволено керувати транспортними засобами категорії С, С1 особам, які мають посвідчення водія категорії В (Постанова КМУ від 03.03.2022 №184).