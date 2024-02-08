Сопоставьте категорию в своем водительском удостоверении со свидетельством о регистрации транспортного средства и убедитесь, не возможен ли штраф 3 400 грн.

Штрафы за управление без соответствующей категории увеличили до 3 400 грн (ч.2 ст.126 КУоАП). Поэтому работники полиции с особым вниманием проверяют во время остановки, есть ли у водителя соответствующая категория на право управления определенным видом транспортного средства.

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Особенно актуальным вопрос стал после разделения категорий: с "А" на "А1" и на "А", с "С" на "С1" и на "С", с "D" на "D1" и на "D" и тому подобное.

Например, если водитель с категорией "С" считает, что может управлять любым грузовым транспортом, то он ошибается. Если его остановят работники полиции на грузовике разрешенной массой по техпаспорту 7 400 кг, то он получит штраф 3 400 грн. Если водителя с категорией "А" остановят на мопеде, то он также получит штраф в таком же размере. Если водитель с категорией "D" будет управлять микроавтобусом с 12 сидячими местами, то также получит штраф 3 400 грн.

Поэтому, водителям следует быть особенно внимательными при управлении транспортными средством и перед тем, как сесть за руль транспортного средства желательно сопоставить категорию в удостоверении водителя с данными свидетельства о регистрации автомобиля. Поскольку при несоответствии категории можно получить штраф 3 400 грн.

Категория в водительском удостоверении водителя

А1 мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт;

мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт; А мотоциклы, в том числе с боковым прицепом, и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. сантиметров и более или электродвигатель мощностью 4 кВт и более;

мотоциклы, в том числе с боковым прицепом, и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. сантиметров и более или электродвигатель мощностью 4 кВт и более; В1 – квадро и трициклы, мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 килограммов;

квадро и трициклы, мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 килограммов; В автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме сиденья водителя, восьми;

автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме сиденья водителя, восьми; С1 предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3 500 до 7 500 килограммов;

предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3 500 до 7 500 килограммов; С предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 7 500 килограммов;

предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 7 500 килограммов; D1 предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, не превышает 16;

предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, не превышает 16; D предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, более 16;

предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, более 16; ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE – составы транспортных средств с тягачом категории В, С1, С, D1 или D, которым водитель имеет право управлять, но не относится к указанным категориям составов транспортных средств;

– составы транспортных средств с тягачом категории В, С1, С, D1 или D, которым водитель имеет право управлять, но не относится к указанным категориям составов транспортных средств; Т трамваи и троллейбусы.

Дополнительные условия относительно прицепов

Водителям транспортных средств категорий В, С1, С, D1 и D разрешается управлять такими средствами также с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов. При этом водителям транспортных средств категории "В" разрешается управлять такими средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, и общая разрешенная максимальная масса такого транспортного средства и прицепа не превышает 3 500 килограммов.

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К управлению транспортными средствами категорий С1, С, D1 и D с прицепами, полная масса которых составляет более 750 килограммов и общая разрешенная максимальная масса такого транспортного средства и прицепа превышает 3500 килограммов, а также сцепленными автобусами допускаются водители, которые имеют право на управление транспортными средствами категорий С1Е, СЕ, D1E и DE.

Возрастные ограничения

Право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

шестнадцатилетнего возраста – категории А1, А;

восемнадцатилетнего возраста – категории В1, В, С1, С;

девятнадцатилетнего возраста – категории BE, C1E, СЕ;

двадцатиоднолетнего возраста – категории D1, D, D1E, DE, Т.

Выводы

Таким образом, если категория в удостоверении водителя не соответствует типу транспортного средства, указанном в свидетельстве о его регистрации, существует большой риск получить при остановке полицией штраф 3 400 грн на основании части 2 статьи 126 КУоАП. Поэтому указанную информацию следует сопоставлять перед тем как сесть за руль транспортного средства.

В виде исключения, в период военного положения на территории Украины разрешено управлять транспортными средствами категории С, С1 лицам, которые имеют водительское удостоверение категории В (Постановление КМУ от 03.03.2022 №184).