До 10 гривень на літрі: які знижки пропонують мережі заправок до Дня Незалежності

Українські мережі АЗС почали масово пропонувати знижки на День Незалежності за заправку пальним. Вигода може сягати до 10 гривень на кожному літрі.
Знижки на АЗС 22-24 серпня 2025 року - Auto24

Окрім баку, за вигідними цінами можна заправити й каністру

Сергій Матусяк
logo22 серпня, 19:32
До Дня Незалежності України більшість великих мереж АЗС оголосили про знижки на пальне. Для зручності порівняння редакція Авто24 зібрала їх в одному матеріалі. Період дії знижок зазвичай – з 22 до 24 серпня 2025 року.

WOG

  • ДП Євро5 — 53,99 грн (замість 58,99 грн)
  • ДП Мustang+ — 59,99 грн (замість 61,99 грн)
  • А-95 Євро5 — 56,99 грн (замість 61,99 грн)
  • Мustang 95 — 62,99 грн (замість 64,99 грн)
  • Мustang 100 — 66,99 грн (замість 71,99 грн)
  • Газ — 33,48 грн (замість 35,98 грн)

Особливості: ціни зі знижкою вже вказані на стелах АЗК. Знижені ціни також діють при купівлі на Гаманець PRIDE (до 500 л), однак додаткові бонуси не нараховуються. при купівлі будь-яких трьох товарів у WOG MARKET, отримуй четвертий у подарунок.

ОККО

  • А-95 Євро → 56,99 грн/л (замість 61,99 грн/л)
  • Pulls 95 → 62,99 грн/л (замість 64,99 грн/л)
  • Pulls 100 → 66,99 грн/л (замість 71,99 грн/л)
  • ДП Євро → 53,99 грн/л (замість 58,99 грн/л)
  • Pulls ДП → 59,99 грн/л (замість 61,99 грн/л)
  • Газ → 33,49 грн/л (замість 35,99 грн/л)

Якщо розрахуватися за заправку карткою Mastercard і відсканувати карту лояльності Fishka, можна отримати ще -3 грн/л до вже зниженої ціни на пальне.

UKRNAFTA

  • А92 — 56,49 грн/л (-2,00 грн)
  • А95 — 56,99 грн/л (-2,00 грн)
  • А95 Енерджі — 59,99 грн/л (-3,00 грн)
  • А98 Енерджі — 66,99 грн/л (-2,50 грн)
  • ДП — 53,99 грн/л (-2,00 грн)
  • ДП Енерджі — 57,99 грн/л (-2,00 грн)
  • Газ — 32,99 грн/л (-1,00 грн)

Особливості: до святкової ціни додаються всі діючі знижки та пропозиції. Тож разом економія може сягати до -10 грн/л.

Додаткові знижки для бензину на UKRNAFTA:

  • -2 грн/л — користувачам мобільного застосунку UKRNAFTA
  • -2 грн/л — при оплаті карткою Mastercard від ОTP Bank або Mastercard Platinum від UKRSIBBANK
  • -1 грн/л — заправка від 20 л + кава, хот-дог чи бургер («Літній вайб»)
  • -1 грн/л — заправка від 20 л + омивач скла ТМ UKRNAFTA
  • -1 грн/л — заправка від 20 л + дистильована вода.

UPG

  • upg100 — 67,90 грн/л
  • upg95 — 60,90 грн/л
  • A95 — 56,90 грн/л
  • upgДП — 57,90 грн/л
  • ДП — 53,90 грн/л
  • Газ — мінус 1 грн/л від актуальної ціни

Особливості: спеціальні ціни не сумуються, а персональні пропозиції, талони та паливні картки не діють.

