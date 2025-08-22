До 10 гривень на літрі: які знижки пропонують мережі заправок до Дня Незалежності

До Дня Незалежності України більшість великих мереж АЗС оголосили про знижки на пальне. Для зручності порівняння редакція Авто24 зібрала їх в одному матеріалі. Період дії знижок зазвичай – з 22 до 24 серпня 2025 року.

WOG

ДП Євро5 — 53,99 грн (замість 58,99 грн)

ДП Мustang+ — 59,99 грн (замість 61,99 грн)

А-95 Євро5 — 56,99 грн (замість 61,99 грн)

Мustang 95 — 62,99 грн (замість 64,99 грн)

Мustang 100 — 66,99 грн (замість 71,99 грн)

Газ — 33,48 грн (замість 35,98 грн)

Особливості: ціни зі знижкою вже вказані на стелах АЗК. Знижені ціни також діють при купівлі на Гаманець PRIDE (до 500 л), однак додаткові бонуси не нараховуються. при купівлі будь-яких трьох товарів у WOG MARKET, отримуй четвертий у подарунок.

ОККО

А-95 Євро → 56,99 грн/л (замість 61,99 грн/л)

Pulls 95 → 62,99 грн/л (замість 64,99 грн/л)

Pulls 100 → 66,99 грн/л (замість 71,99 грн/л)

ДП Євро → 53,99 грн/л (замість 58,99 грн/л)

Pulls ДП → 59,99 грн/л (замість 61,99 грн/л)

Газ → 33,49 грн/л (замість 35,99 грн/л)

Якщо розрахуватися за заправку карткою Mastercard і відсканувати карту лояльності Fishka, можна отримати ще -3 грн/л до вже зниженої ціни на пальне.

UKRNAFTA

А92 — 56,49 грн/л (-2,00 грн)

А95 — 56,99 грн/л (-2,00 грн)

А95 Енерджі — 59,99 грн/л (-3,00 грн)

А98 Енерджі — 66,99 грн/л (-2,50 грн)

ДП — 53,99 грн/л (-2,00 грн)

ДП Енерджі — 57,99 грн/л (-2,00 грн)

Газ — 32,99 грн/л (-1,00 грн)

Особливості: до святкової ціни додаються всі діючі знижки та пропозиції. Тож разом економія може сягати до -10 грн/л.

Додаткові знижки для бензину на UKRNAFTA:

-2 грн/л — користувачам мобільного застосунку UKRNAFTA

-2 грн/л — при оплаті карткою Mastercard від ОTP Bank або Mastercard Platinum від UKRSIBBANK

-1 грн/л — заправка від 20 л + кава, хот-дог чи бургер («Літній вайб»)

-1 грн/л — заправка від 20 л + омивач скла ТМ UKRNAFTA

-1 грн/л — заправка від 20 л + дистильована вода.

UPG

upg100 — 67,90 грн/л

upg95 — 60,90 грн/л

A95 — 56,90 грн/л

upgДП — 57,90 грн/л

ДП — 53,90 грн/л

Газ — мінус 1 грн/л від актуальної ціни

Особливості: спеціальні ціни не сумуються, а персональні пропозиції, талони та паливні картки не діють.