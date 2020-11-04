Статистика каже, що нові автомобілі проходять техогляд без зауважень, але коли вік автомобіля сягає десяти, років половина автомобілів не в змозі його пройти.

Новіші автомобілі проходять загальний техогляд без проблем. За даними Федерального агентства автомобільного транспорту Німеччини, в 2019 році частка автомобілів без дефектів склала 65,9%. Це на піввідсотка більше, ніж роком раніше.

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Однак частка автомобілів із значними або небезпечними несправностями або навіть небезпечними для руху зросла на 0,3 пункту до 22,5 відсотка. Контролюючі підприємства виявили незначні дефекти у 11,6 відсотка автомобілів – на 0,8 процентних пункту менше, ніж у 2018 році.

Частота дефектів зростала з віком. Якщо 93,1% автомобілів віком до трьох років пройшли основний техогляд без будь-яких нарікань, то для автомобілів віком від трьох до п'яти років цей показник склав лише 88,7%. У віковій групі від п'яти до семи років частка бездефектних автомобілів знизилася до 80,5 відсотка. Що стосується автомобілів віком від семи до дев'яти років, то тільки 71,6 відсотка пройшли загальний огляд без скарг і тільки 49,9 відсотка автомобілів – старше дев'яти років.

В цілому інспектори виявили 19,1 мільйона дефектів в ході 20,7 мільйона тестів – часто по кілька на одному автомобілі. 5,1 мільйон несправностей стосувався світла і електрики. Далі йдуть гальмівна система з 3,6 мільйонами дефектів. Осі, колеса, шини та підвіска – 3,2 мільйони дефектів.

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Нагадаємо, що в ЄС середній вік автомобіля – 11 років. В Україні – 22 роки. І при цьому українські чиновники вперто намагають запровадити в Україні техогляд за європейськими правилами. Очевидно, що більша частина автопарку не зможе пройти його чесно, та водії будуть змушені давати хабарі.