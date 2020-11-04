Статистика говорит, что новые автомобили проходят техосмотр без замечаний, но когда возраст автомобиля достигает десяти лет, половина автомобилей не в состоянии его пройти.

Более новые автомобили проходят общий техосмотр без нареканий. По данным Федерального агентства автомобильного транспорта Германии, в 2019 году доля автомобилей без дефектов составила 65,9%. Это на полпроцента больше, чем годом ранее.

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Однако доля автомобилей со значительными или опасными неисправностями или даже опасными для движения выросла на 0,3 пункта до 22,5 процентов. Предприятия по контролю выявили незначительные дефекты у 11,6 процента автомобилей – на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2018 году.

Частота дефектов возрастала с возрастом. Если 93,1% автомобилей в возрасте до трех лет прошли основной техосмотр без каких-либо нареканий, то для автомобилей в возрасте от трех до пяти лет этот показатель составил только 88,7%. В возрастной группе от пяти до семи лет доля бездефектных автомобилей снизилась до 80,5 процентов. Что касается автомобилей в возрасте от семи до девяти лет, то только 71,6 процента прошли общий осмотр без жалоб, и только 49,9 процента автомобилей старше девяти лет.

В общей сложности инспекторы выявили 19,1 миллиона дефектов в ходе 20,7 миллиона тестов – часто несколько на одном автомобиле. 5,1 миллиона неисправностей касались света и электричества. Далее идут тормозная система с 3,6 миллионами дефектов и оси, колеса, шины и подвеска с 3,2 миллионами дефектов.

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Напомним, что в ЕС средний возраст автомобиля – 11 лет. В Украине – 22 года. И при этом украинские чиновники упорно пытаются ввести в Украине техосмотр по европейским правилам. Очевидно, что большая часть автопарка не сможет пройти его честно, и водители будут вынуждены давать взятки.