Внесення змін до екзаменаційних білетів пов’язано зі замінами у Правилах дорожнього руху.

Кожен охочий, хто готується стати водієм, може самостійно опанувати теоретичний модуль, зокрема і Правила дорожнього руху. Перевірити свої знання можливо за допомогою тестових питань, які входять до екзаменаційних білетів та розміщені у вільному доступі.

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15 січня було оновлено тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші відмінності, які були враховані до тестових питань.

Нові тестові питання та варіанти відповідей можливо переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС, щоб краще підготуватись до теоретичного іспиту.

Нагадуємо, що теоретичний іспит зі знань Правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС, як і раніше містить 20 запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин, аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Питання розподіляються за таким принципом:

10 – про правила дорожнього руху;

4 – з основ безпеки руху;

4 – про будову та експлуатацію транспортного засобу;

2 – про надання першої домедичної допомоги.

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Наступна спроба можлива не раніше, ніж через 10 днів.

Також нагадаємо, що з 4 травня 2024 року транспортні засоби, на яких проводиться практичне навчання та складання іспитів, будуть позначатись літерою «Н», замість «У». Такі зміни пов’язані з українською філологією.