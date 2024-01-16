Внесение изменений в экзаменационные билеты связано с новыми требованиями Правил дорожного движения.

Каждый желающий, кто готовится стать водителем, может самостоятельно освоить теоретический модуль, в том числе и Правила дорожного движения. Проверить свои знания можно с помощью тестовых вопросов, которые входят в экзаменационные билеты и размещены в свободном доступе.

Читайте также: Сдать практический экзамен на "права" в Киеве стоило $450

15 января были обновлены тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозки детей в автомобилях и другие отличия новых ПДД, которые были учтены в тестовых вопросах.

Новые тестовые вопросы и варианты ответов возможно увидеть на сайте Главного сервисного центра МВД, чтобы лучше подготовиться к теоретическому экзамену.

Напоминаем, что теоретический экзамен на знания Правил дорожного движения в сервисном центре МВД по-прежнему содержит 20 вопросов. У кандидата в водители есть 20 минут, чтобы ответить на них. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Вопросы распределяются по следующему принципу:

10 – о правилах дорожного движения;

4 – по основам безопасности движения;

4 – об устройстве и эксплуатации транспортного средства;

2 – об оказании первой домедицинской помощи.

Кандидат в водители имеет неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Следующая попытка возможна не ранее, чем через 10 дней.

Также напомним, что с 4 мая 2024 года транспортные средства, на которых проводится практическое обучение и сдачи экзаменов, будут обозначаться буквой "Н", вместо "У". Такие изменения связаны с украинской филологией.