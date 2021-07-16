До 22.08.2019 диспозиція статей 470 і 481 Митного кодексу передбачала відповідальність за перевищення терміну ввезення і території України транспортних засобів в розмірі до 8 500 грн і 17 000 грн відповідно.

При цьому зазначені норми не передбачали додаткового виду стягнення у вигляді конфіскації транспортних засобів.

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Надалі Законом №2612-VIII було внесено зміни до Митного кодексу та збільшено штрафи по вказаних порушеннях у розмірі до 170 000 грн. Альтернативним видом відповідальності передбачено конфіскацію автомобілів.

Штрафи почали діяти з 22.08.2019. Разом із тим, Законом №73-IX було зупинено дію цих штрафів строком 31.12.2019 включно.

Тому фактично нові штрафи у розмірі 170 000 грн чи конфіскація автомобілів почали діяти не раніше як після 22.08.2019!

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Водночас відповідно до ст. 58 Конституції закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

У рішенні Конституційного Суду України №1-рп/99 від 09.02.1999 до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Іншими словами, особа може нести відповідальність лише на підставі закону, який діяв на момент вчинення правопорушення.

Ввезення на митну територію України і невивезення своєчасно до 22.08.2019 автомобілів утворюють склад правопорушення відповідно до ч.3 ст.470 та ч.3 ст.481 Митного кодексу в редакції, яка була чинна до 22.08.2019 (у розмірі да 8 500 грн та 17 000 грн відповідно).

Тому відносно фактів ввезення і невивезення своєчасно до 22.08.2019 автомобілів відсутні законні підстави для застосування штрафів у розмірі 170 000 грн. Оскільки на період вчинення цих правопорушень діяла інша відповідальність. Винятком можуть бути триваючі порушення, однак і в таких справах існує судова практика про закриття проваджень.

Таким чином, посилення відповідальності за вказані адміністративне правопорушення порушить вимоги ст.58 Конституції України. Тому застосування у таких випадках штрафів у розмірі до 170 000 грн у чинній редакції є неприпустимим.