До 22.08.2019 диспозиция статей 470 и 481 Таможенного кодекса предусматривала ответственность за превышение срока ввоза на территорию Украины транспортных средств в размере до 8 500 и 17 000 грн соответственно.

При этом указанные нормы не предусматривали дополнительного вида взыскания в виде конфискации транспортных средств.

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В дальнейшем Законом №2612-VIII были внесены изменения в Таможенный кодекс и увеличены штрафы по указанным нарушениях в размере до 170 000 грн. Альтернативным видом ответственности предусмотрена конфискация автомобилей.

Штрафы начали действовать с 22.08.2019. Вместе с тем, Законом №73-IX было приостановлено действие этих штрафов сроком 31.12.2019 включительно.

Поэтому фактически новые штрафы в размере 170 000 грн или конфискация автомобилей начали действовать не ранее как после 22.08.2019!

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В то же время в соответствии со ст. 58 Конституции законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушения.

В решении Конституционного Суда Украины №1-рп/99 от 09.02.1999 к событию, факту применяется тот закон или иной нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место.

Иными словами, лицо может нести ответственность лишь на основании закона, действовавшего на момент совершения правонарушения.

Ввоз на таможенную территорию Украины и невывоз своевременно до 22.08.2019 автомобилей образуют состав правонарушения в соответствии с ч. 3 ст. 470 и ч. 3 ст. 481 Таможенного кодекса в редакции, действовавшей до 22.08.2019 (в размере да 8 500 грн и 17 000 грн соответственно).

Поэтому в отношении фактов ввоза и невывоза своевременно до 22.08.2019 автомобилей отсутствуют законные основания для применения штрафов в размере 170 000 грн. Поскольку на период совершения этих правонарушений действовала другая ответственность. Исключением могут быть продолжающиеся нарушения, однако и в таких делах существует судебная практика о закрытии производств.

Таким образом, усиление ответственности за указанное административное правонарушение нарушит требования ст. 58 Конституции Украины. Поэтому применение в таких случаях штрафов в размере до 170 000 грн в действующей редакции недопустимо.