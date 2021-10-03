Цей розкішний американський автомобіль викликав захоплення у тисяч відвідувачів на осінньому фестивалі OldCarLand-2021.

Це був 1960 рік, благословенна для американських автомобілістів пора. Розквіт “детройтського бароко”, неймовірна кількість моделей у лінійках, бензин дешевше кока-коли і гонитва виробників за кінськими силами, габаритами, масою та кількістю хрому в облицюванні…

Класичні американські автомобілі зазвичай виступають шоу-стоперами на будь-якому фестивалі

Ніщо не віщувало лиха, але в Америці вже десятий рік продавався Volkswagen Kafer, який дедалі сміливіше відщипував від місцевого авторинку все більшу частку ринку. І були у країні люди, яких це вже тоді по-справжньому непокоїло. З одного боку, маркетологи “великої трійки” (Ford, GM та Chysler) тоді ще не вміли керувати попитом, тому традиційно замовляли конструкторам й технологам розробку кількох запасних моделей – на випадок зміни споживацьких смаків і вподобань.

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А з іншого – шокуючий факт: у 1960-му році в Америці продали майже 150 000 малогабаритних “Фольксвагенів”! Замість 5,5-метрових комфортабельних седанів з 3 – 6-літровими двигунами американці купували тісних “жучків” з моторчиком повітряного охолодження! Причому американські покупці покірно чекали замовленого у дилера “Жука” по пів року!

На початку 1960-х років конкурентом для типових американських автомобілів несподівано виступив компактний VW Kafer

Запропонувати споживачеві власний маленький автомобіль американські виробники не могли. Перш за все тому, що боялися власними руками пересадити свого масового споживача на маленькі машинки – оскільки прибутковість малих машин була у порівнянні з класичними велетнями-дредноутами майже нульовою.

Тоді корпорація Chrysler тихо зробила свій перший крок до втрати американської автомобільної ідентичності – випустила автомобіль Dodge Dart. Його проголосили компактним, хоча він був побудований на шасі повнорозмірних седанів, а основною ознакою його “компактності” була лише трохи скорочена колісна база – та й те, універсалів це не стосувалося. “Невеликий” автомобіль мав довжину 5,35 м і ширину 2,0 м – для порівняння, у Lanos ці параметри – 4,24 м та 1,68 м.

Не таким помітним, але більш рішучим було ще одне конструктивне рішення – відмова від рами. Основа основ великої американської мрії на колесах, міцна рама драбинного типу, яка дозволяла легко, через рік-два випускати повністю нову (звісно, зовні) модель, отримала відставку!

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Зробити цілком несучий кузов конструктори американської школи відразу не змогли, тож по суті у них вийшов, як сьогодні кажуть, кузов з інтегрованою рамою – у Dart`а його назвали Unibody. Такий автомобіль виходив легшим, а значить – більш динамічним та економічним.

Щоб здешевити свою “компактну” модель Dodge Dart і поліпшити її характеристики конструктори відмовилися від традиційної рами

А щоб зберегти прибутковість на колишньому рівні, “компактну” модель Dodge Dart щедро нашпигували додатковим оснащенням: це був перевірений прийом заокеанських автовиробників тієї пори. І масовий споживач повівся – за перший рік продали аж 320 тисяч “Дартів”. Який, до речі, відібрав велику долю ринку у більш дорогих і масивних повнорозмірних моделей “Крайслера”, які мали не таке багате оснащення. Ухил споживацьких симпатій у бік компактності та цінової доступності був використаний. Розпочиналася велика й тривала боротьба американського автопрому з цим явищем, точніше – з нашестям німецьких, японських та корейських іномарок. Але це вже інша історія, результат якої, власне, нам з вами відомий.

Dodge Dart 1960 року – перша модель з ім’ям Dart – був виконаний у стилі “детройтського бароко”

Щодо чудового екземпляра Dodge Dart Pioneer, який ми побачили на фестивалі технічного ретро OldCarLand в Києві і який викликав у нас стільки ностальгійних роздумів – його відреставровано в столиці України. Тривали роботи кілька років, але тепер машина має аутентичний вигляд і на додаток, впевнено пересувається на шляхах. Принаймні, напередодні фестивалю її було помічено на вулицях столиці. Показово, що машина має українську реєстрацію, і цей факт теж заслуговує великої поваги.

Перший Dodge Dart (1960 р) рекламувався як недорога компактна машина з багатою комплектацією

Слово Pioneer у назві цього авто означає рівень комплектації. Яких було всього три: стартова Seneca, середня Pioneer й топова Phoenix. Під капотом 6-циліндровий двигун об’ємом 3,7 л потужністю 147 к.с. Наскільки нам відомо, крім цього екземпляру в Україні є лише один Dodge Dart цього модельного року.

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