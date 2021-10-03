Этот роскошный американский автомобиль вызвал восхищение у тысяч посетителей в осеннем фестивале OldCarLand-2021.

Это был 1960 год, благословенная для американских автомобилистов пора. Расцвет "детройтского барокко", неимоверное количество моделей в линейках, бензин дешевле кока-колы и погоня производителей за лошадиными силами, габаритами, массой и количеством хрома в облицовке...

Классические американские автомобили обычно выступают шоу-стопперами на каком-либо фестивале

Ничто не предвещало беды, но в Америке уже десятый год продавался Volkswagen Kafer, который все смелее отщипывал от местного авторынка небольшую долю рынка. И были в стране люди, которых это уже тогда по-настоящему беспокоило. С одной стороны, маркетологи "большой тройки" (Ford, GM и Chysler) тогда еще не умели управлять спросом и традиционно заказывали конструкторам и технологам разработку нескольких запасных моделей – в случае изменения потребительских вкусов и предпочтений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем хороши американские автомобили

А с другой – шокирующий факт: в 1960 году в Америке продали почти 150 тысяч малогабаритных "Фольксвагенов"! Вместо 5,5-метровых комфортабельных седанов с 3 – 6-литровыми двигателями американцы покупали тесных "жучков" с моторчиком воздушного охлаждения! Причем американские покупатели покорно ждали заказанного у дилера "Жука" по полгода!

В начале 1960-х годов конкурентом для типичных американских автомобилей неожиданно выступил компактный VW Kafer

Предложить потребителю собственный маленький автомобиль американские производители не могли. Прежде всего потому, что боялись собственными руками пересадить своего массового потребителя на маленькие машинки – поскольку доходность малых машин была по сравнению с классическими великанами-дредноутами почти нулевой.

Тогда корпорация Chrysler тихо сделала свой первый шаг к потере американской автомобильной идентичности – выпустила автомобиль Dodge Dart. Его провозгласили компактным, хотя он был построен на шасси полноразмерных седанов, а основным признаком его "компактности" была лишь немного сокращенная колесная база – и то, универсалов это не касалось. "Небольшой" автомобиль имел длину 5,35 м и ширину 2,0 м – для сравнения, в Lanos эти параметры – 4,24 м и 1,68 м.

Не таким заметным, но более решительным было еще одно конструктивное решение – отказ от рамы. Основа основ великой американской мечты на колесах, прочная рама лестничного типа, которая позволяла легко, через год-два выпускать полностью новую (конечно, внешне) модель, получила отставку!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Америке тоже был свой "Запорожец": малоизвестные факты

Сделать вполне несущий кузов конструкторы американской школы сразу не смогли, поэтому по сути у них получился, как сегодня говорят, кузов с интегрированной рамой – в Dart`а его назвали Unibody. Такой автомобиль выходил легче, а значит – более динамичным и экономичным.

Чтобы удешевить свою "компактную" модель Dodge Dart и улучшить ее характеристики конструкторы отказались от традиционной рамы

А чтобы сохранить доходность на прежнем уровне, "компактную" модель Dodge Dart щедро нашпиговали дополнительным оснащением: это был проверенный прием заокеанских автопроизводителей той поры. И массовый потребитель поступил – за первый год продали аж 320 000 "Дартов". Который, кстати, отобрал большую долю рынка у более дорогих и мощных полноразмерных моделей "Крайслера", которые впрочем имели не такое богатое оснащение. Уклон потребительских симпатий в сторону компактности и ценовой доступности, как говорится, налицо. Начиналась большая и длительная борьба американского автопрома с этим явлением, точнее – с нашествием немецких, японских и корейских иномарок. Но это уже другая история, результат которой, собственно, нам с вами известен.

Dodge Dart 1960 года – первая модель с именем Dart – был выполнен в стиле "детройтского барокко"

Касательно замечательного экземпляра Dodge Dart Pioneer, который мы увидели на фестивале технического ретро OldCarLand и который вызвал у нас столько ностальгических размышлений – его отреставрировали в Украине, в Киеве. Продолжались работы несколько лет, но теперь машина имеет аутентичный вид и более того, уверенно передвигается по дорогам. По крайней мере, накануне фестиваля она была замечена на улицах столицы. Показательно, что машина имеет украинскую регистрацию, и этот факт тоже заслуживает большого уважения.

Первый Dodge Dart (1960) рекламировался как недорогая компактная машина с богатой комплектацией

Слово Pioneer в названии этого авто означает уровень комплектации. Которых было всего три: стартовая Seneca, средняя Pioneer и топовая Phoenix. Под капотом 6-цилиндровый двигатель объемом 3,7 л мощностью 147 л.с. Насколько нам известно, кроме этого экземпляра в Украине есть только один Dodge Dart этого модельного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем заправлять американские авто: соответствие маркировки бензина