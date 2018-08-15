Нові дорожні знаки в Україні з’являлися доволі давно, проте пригадати основні постулати щодо цих необхідних на дорозі табличок не буде зайвим. Можливо, ви пам’ятаєте не всі дорожні знаки, проте є двійко-трійко порад, щоб швидко освіжити автошкільні знання.

Отже, що ви пам’ятаєте про дорожні знаки? Давайте чесно скажемо собі, що, навіть перебуваючи щодня за кремом, не всі з нас готові правильно назвати кожен знак, зону його дії і транспортні засоби, на які ця дія поширюється. Пригадаймо їх разом.

Попереджувальні дорожні знаки. Вони попереджають, проте фактично нічого не забороняють, а лише підказують, якого роду небезпеки і складнощі незабаром зустрінуть водія. Про тип небезпеки, щодо якої попереджає знак, майже завжди можна здогадатися по його зображенню. Попереджувальні знаки легко ідентифікувати – майже все вони трикутні.

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Дорожні знаки пріоритету. Дуже важлива категорія знаків, які неодмінно треба вивчити. Вони керують роз’їздом транспорту на перехрестях та в інших місцях, де перетинаються транспортні потоки. За порушення вимог цих знаків передбачена відповідальність в адмінкодексі, але страшніше те, що порушення може привести до найтяжчих ДТП. Чотири з шести цих знаків мають оригінальну форму (восьмикутник, перевернуті трикутник та квадрат), щоб їх можна було розпізнати навіть з незручного ракурсу.

В ПДР немає важливіх і неважливих знаків, хоча знаки заборони та наказові керують найбільш відповідальними процесами на дорозі

Дорожні знаки заборони. Велика категорія знаків, які вибірково або цілком обмежують рух транспорту та пішоходів: згідно з їх типом, габаритами, вантажем. Також ці знаки забороняють певні маневри (повороти, запинку, обгони тощо). Один з найпопулярніших видів заборон – рухатися зі швидкістю більшою, ніж вказаний ліміт.

Слід визнати, що це дуже підступна та складна категорія дорожніх знаків: зображений на них символ дуже рідко повністю розкриває суть заборони наприклад, знак 3.23 «Поворот ліворуч заборонено» не забороняє розворот – і навпаки, знак 3.24 «Розворот заборонено» поворот дозволяє. Тому незважаючи на однакову примітну форму – всі вони круглі у червоному колі – заборонні знаки слід вивчити раз і назавжди.

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Наказові знаки. Це ще одна категорія знаків, вимог яких життєво важливо дотримуватись. Ці знаки наказують їхати в певному напрямку або дозволяють рух лише для певних типів транспорту. Символи на цих знаках легко зрозуміти, якщо ви хоча б раз з ними ознайомилися; відрізняє їх кругла форма і синій колір.

Інформаційно-вказівні дорожні знаки. Ця категорія здебільшого здається другорядною у порівнянні з кількома попередніми групами – наприклад, здавалося б, без назви населеного пункту обабіч шляху можна обійтися (знаки 5.45 – 5.48). Проте це враження оманливе, зверніть увагу на другу частину назви: вони-таки вказують. І часом мова йде про життєво важливі речі, наприклад, ті самі знаки 5.45 – 5.48 крім іншого визначають максимальну швидкість руху на визначеному ними відрізку. Або невиразна зовні стрілка на знакові 5.7.1 – 5.7.2 означає виїзд на вулицю з одностороннім рухом.

Знаки сервісу. Зазначену категорію в наш час не назвеш надто важливою, адже кожен об’єкт інфраструктури нині рекламує себе і без допомоги ПДД. Виняток складає хіба що знак 6.10, який інформує про поліцейський пост попереду.

Знаки сервісу вказують на об`єкти інфраструктури та потрібні в першу чергу транзитним водіям у далекій подорожі

Таблички. Остання за розташуванням група знаків в ПДР України – аж ніяк не остання за важливістю. Принаймні, в тій її частині, де йдеться про таблички, що конкретизують дію знаків, під якими вони розташовуються: зона дії дорожніх знаків, відстань до початку дії, транспорт, якого знак стосується... І коли вже нам не так важливо, скільки поворотів поспіль на нас чекає на гірському серпантині (знак 7.10), то знання напрямку руху на найближчому перехресті (знак 7.8) може врятувати чиєсь життя. Це одна з найважчих до вивчення груп знаків, дарма що добру чверть з них більшість українських водіїв ніколи у житті не побачить.

Таблички неначе виконують допоміжну роль, проте ігнорування деяких з них обов`язково призводить до лиха

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Деякі знаки зявляються в Україні раніше, ніж їх офіційно занесуть у Правила дорожнього руху. Трикутником с чорною крапкою будуть позначати місця, де часто трапляються ДТП

Поради від Авто24

Дорожні знаки – одна з найважчих сторін у справі набуття водійського досвіду. Проте, навіть якщо ви отримали права на день народження, знаки треба неодмінно вивчити. Інакше на дорозі робити нічого – звісно, якщо вам дорогі воля і життя.

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