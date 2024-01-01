Дорожня розмітка з зашифрованим орнаментом з'явилась в Амстердамі

Для збільшення уваги водіїв і дотримання ними вимог швидкісного режиму за замовленням муніципалітету було розроблено розмітку, що візуально зменшує смугу руху. І це змушує водіїв скидати швидкість до зазначеної вимоги.

Водії не тільки скидають швидкість руху по вулиці, але й уважніше їздять, оскільки візуально звужена смуга спонукає до надто обережної їзди.

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Насправді ширина проїзної частини на щойно заасфальтованій Diepenbrockstraat залишилася тією ж, але нанесена розмітка з широкою схемою графіки наче звузила її в обох напрямках.

На передньому плані пунктири, а далі – суцільна у вигляді орнаменту з цифрами 30. Фото: муніципалітет Амстердама

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За потрібним алгоритмом дизайнер підібрав ширину, довжину та черговість ліній розмітки. Так водій автомобіля зі свого місця добре бачитиме цифру 30. Вона орнаментом проглядається в лініях. Водночас з інших ракурсів цифри не видно – просто якийсь візерунок.

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Візерунок з нагадуванням максимально дозволеної швидкості руху наче вступає у віртуальну розмову з водієм і той вже не поспішає, рухається з запропонованою швидкістю. Варто зазначити, що зміст розмітки “читається” лише з проїжджої частини, і то лише на відстані, на яку звертає увагу водій.

Розробкою програмного забезпечення для машини з нанесення розмітки за такою схемою зайнялася компанія Hofmann. Там за ескізними малюнками графічного дизайнера Карела Мартенса розробили алгоритм нанесення білої фарби з термопластиком на поверхню асфальту.

Дизайнер Карел Мартенс у своєму проєкті на Діпенброкстраат, запрограмована машина нової розмітки та приклади роботи дорожників. Фото: муніципалітет Амстердама

Із завданням створити візерунок, щоб візуально дорога зі швидкістю 30 км/год здавалася вужчою і водій зменшив швидкість, художник впорався на відмінно.

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Якщо на початку учасники руху з легкою посмішкою ставилися до новизни, то згодом у них з’явився інтерес на цій вулиці їхати рівно 30 км/год і ні на кілометр більше.

При цьому тут жодних камер відеофіксації швидкості не встановлено, а патрульних й близько немає – дисципліна і культура водіння передусім.