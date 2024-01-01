Дорожная разметка с зашифрованным орнаментом появилась в Амстердаме

Для увеличения внимания водителей и соблюдения ими требований скоростного режима по заказу муниципалитета была разработана разметка, что визуально уменьшает полосу движения. И это заставляет водителей сбрасывать скорость до указанного требования.

Водители не только сбрасывают скорость движения по улице, но и внимательнее ездят, поскольку визуально суженная полоса побуждает к слишком осторожной езде.

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На самом деле ширина проезжей части на только что заасфальтированной Diepenbrockstraat осталась той же, но нанесенная разметка с широкой схемой графики как будто сузила ее в обоих направлениях.

На переднем плане пунктиры, а дальше – сплошная в виде орнамента с цифрами 30. Фото: муниципалитет Амстердама

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По нужному алгоритму дизайнер подобрал ширину, длину и очередность линий разметки. Так водитель автомобиля со своего места будет хорошо видеть цифру 30. Она орнаментом просматривается в линиях. В то же время с других ракурсов цифры не видно – просто какой-то узор.

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Узор с напоминанием максимально разрешенной скорости движения как будто вступает в виртуальный разговор с водителем и тот уже не спешит, движется с предложенной скоростью. Стоит отметить, что содержание разметки “читается” только с проезжей части, и то только на расстоянии, на которое обращает внимание водитель.

Разработкой программного обеспечения для машины по нанесению разметки по такой схеме занялась компания Hofmann. Там по эскизным рисункам графического дизайнера Карела Мартенса разработали алгоритм нанесения белой краски с термопластиком на поверхность асфальта.

Дизайнер Карел Мартенс в своем проекте на Дипенброкстраат, запрограммированная машина новой разметки и примеры работы дорожников. Фото: муниципалитет Амстердама

С задачей создать узор, чтобы визуально дорога со скоростью 30 км/ч казалась узкой и водитель сбавил скорость, художник справился на отлично.

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Если в начале участники движения с легкой улыбкой относились к новизне, то со временем у них появился интерес на этой улице ехать ровно 30 км/ч и ни на километр больше.

При этом здесь никаких камер видеофиксации скорости не установлено, а патрульных и близко нет – дисциплина и культура вождения прежде всего.