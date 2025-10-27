Плагін-гібриди викидають у п’ять разів більше CO2, ніж заявлено: дослідження

За результатами аналізу даних від 800 тисяч плагін-гібридів (PHEV), що щоденно експлуатуються в Європі, реальні викиди CO2 виявилися майже в п’ять разів вищими, ніж фіксується в офіційних лабораторних випробуваннях. У середньому виробники заявляють 28 г/км, тоді як вимірювання T&E демонструють 139 г/км, зазначає Carscoops.

Чому виникає розрив?

PHEV розроблялися для того, щоб частину поїздок автомобіль долав на електротязі, а двигун внутрішнього згоряння вмикався лише на дальніх маршрутах. Однак в реальності:

багато водіїв майже не заряджають автомобілі від мережі

машини часто швидко перемикаються на бензин, особливо під навантаженням чи в холодну погоду

електричний запас ходу використовується частіше у містах, але на трасах переважає двигун ДВЗ

У підсумку електрична частина системи працює значно менше, ніж передбачено регуляторним стандартом.

Фінансові та екологічні наслідки

Для власників це означає збільшені витрати на пальне — T&E оцінює перевитрати приблизно у 500 євро на рік.

Для урядів і регуляторів проблема ще масштабніша: автовиробники уникнули мільярдних штрафів, враховуючи PHEV у своїх екологічних звітах із завищеним «коефіцієнтом корисності» — часткою часу, коли авто нібито рухається на електротязі.

Наразі ЄС поступово знижує цей коефіцієнт: з 80% до 34% у 2027–2028 роках. Однак T&E вважає, що й ці корекції недостатні — навіть тоді розрив між заявленими і реальними показниками залишиться на рівні 18%.

Що далі?

Організація пропонує переглянути підхід до сертифікації та регулювання PHEV, щоб їхня роль у скороченні викидів оцінювалася не в теорії, а на практиці. Інакше такі моделі можуть перетворитися на екологічну ілюзію, яка гальмує перехід до повної електрифікації.