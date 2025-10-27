Плагин-гибриды выбрасывают в пять раз больше CO2, чем заявлено: исследование

По результатам анализа данных от 800 тысяч плагин-гибридов (PHEV), ежедневно эксплуатируемых в Европе, реальные выбросы CO2 оказались почти в пять раз выше, чем фиксируется в официальных лабораторных испытаниях. В среднем производители заявляют 28 г/км, тогда как измерения T&E демонстрируют 139 г/км, отмечает Carscoops.

Почему возникает разрыв?

PHEV разрабатывались для того, чтобы часть поездок автомобиль преодолевал на электротяге, а двигатель внутреннего сгорания включался только на дальних маршрутах. Однако в реальности:

многие водители почти не заряжают автомобили от сети

машины часто быстро переключаются на бензин, особенно под нагрузкой или в холодную погоду

электрический запас хода используется чаще в городах, но на трассах преобладает двигатель ДВС

В итоге электрическая часть системы работает значительно меньше, чем предусмотрено регуляторным стандартом.

Финансовые и экологические последствия

Для владельцев это означает увеличенные расходы на топливо - T&E оценивает перерасход примерно в 500 евро в год.

Для правительств и регуляторов проблема еще масштабнее: автопроизводители избежали миллиардных штрафов, учитывая PHEV в своих экологических отчетах с завышенным "коэффициентом полезности" - долей времени, когда авто якобы движется на электротяге.

Сейчас ЕС постепенно снижает этот коэффициент: с 80% до 34% в 2027–2028 годах. Однако T&E считает, что и эти коррекции недостаточны - даже тогда разрыв между заявленными и реальными показателями останется на уровне 18%.

Что дальше?

Организация предлагает пересмотреть подход к сертификации и регулированию PHEV, чтобы их роль в сокращении выбросов оценивалась не в теории, а на практике. Иначе такие модели могут превратиться в экологическую иллюзию, которая тормозит переход к полной электрификации.