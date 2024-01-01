Подборка лучших подержаных плагин-гибридов

Эксперты Car&Driver составили перечень подержанных плагинов в США со стоимостью от 15 000 до 25 000 долларов. Мониторинг рынка указывает на то, что в среднем все они будут иметь пробег до 100 000 км.

Читайте также: ТОП-10 новых авто в Украине за первое полугодие 2024 года: рейтинг

BMW X5 xDrive40e (2016-2018)

X5 в версии 40e предлагался с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Кроссовер может преодолеть всего 31 км на электрической тяге, однако его главным преимуществом является общая мощность в 313 лошадиных сил.

Toyota Prius Prime (2017–2021)

Toyota Prius снискала расположение среди водителей из-за мизерного расхода топлива. Автомобиль имеет запас хода на электричестве до 40 км, однако, даже при полностью разряженной батареи, Prius имеет средний расход топлива на уровне 4,7 литра на 100 км.

Также интересно: Обновленный Toyota Yaris уже доступен в Украине

Mitsubishi Outlander PHEV (2022)

Модель от Mitsubishi станет отличным вариантом для тех, кто ищет среднеразмерный плагин-гибридный кроссовер. Outlander способен быстро заряжаться через порт CHAdeMO и может преодолеть исключительно на электричестве до 40 км. Кроме этого, он имеет полный привод, который отсутствует в большинстве плагинов из этого списка.

Читайте также: Тест-драйв Mitsubishi Outlander: какая твоя стихия?

Honda Clarity Plug-In Hybrid (2018-2019)

Футуристическая Honda Clarity имела значительно меньший спрос по сравнению с Toyota Prius, даже несмотря на то, что мощность гибридной установки авто составляет 212 л.с., а расход топлива с полностью разряженной батареей – только 5,6 литра. Кроме этого, Clarity была доступна в полностью электрическом и водородном исполнениях.

Chevrolet Volt (2014–2018)

Цены на Chevrolet Volt достаточно приятные, поэтому покупатели смогут найти машины первого поколения с малым запасом хода на электричестве (40-60 км) или автомобили второго поколения, которые могут преодолеть до 85 км.