Підбірка найкращих вживаних плагін-гібридів

Експерти Car&Driver склали перелік вживаних плагінів в США з вартістю від 15 000 до 25 000 доларів. Моніторинг ринку вказує на те, що в середньому всі вони матимуть пробіг до 100 000 км.

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BMW X5 xDrive40e (2016-2018)

X5 у версії 40e пропонувався з 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом. Кросовер може подолати всього 31 км на електричній тязі, однак його головною перевагою є загальна потужність в 313 кінських сил.

Toyota Prius Prime (2017–2021)

Toyota Prius здобула прихильність серед водіїв через мізерну витрату палива. Автомобіль має запас ходу на електриці до 40 км, проте, навіть при повністю розрядженій батареї, Prius має середню витрату пального на рівні 4,7 літра на 100 км.

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Mitsubishi Outlander PHEV (2022)

Модель від Mitsubishi стане чудовим варіантом для тих, хто шукає середньорозмірний плагін-гібридний кросовер. Outlander здатний швидко заряджатися через порт CHAdeMO й може подолати виключно на електриці до 40 км. Окрім цього, він має повний привід, який відсутній у більшості плагінів з цього переліку.

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Honda Clarity Plug-In Hybrid (2018-2019)

Футуристична Honda Clarity мала значно менший попит порівняно з Toyota Prius, навіть попри те, що потужність гібридної установки авто становить 212 к.с., а витрата пального з повністю розрядженою батареєю – лише 5,6 літра. Окрім цього, Clarity була доступна у повністю електричному та водневому виконаннях.

Chevrolet Volt (2014–2018)

Ціни на Chevrolet Volt досить приємні, тому покупці зможуть знайти автівки першого покоління з малим запасом ходу на електриці (40-60 км) або автомобілі другого покоління, які можуть подолати до 85 км.