Через дефіцит пального в Україні стрімко зріс попит на послуги доставки бензину додому.

У травні кількість подібних замовлень зросла на 780% порівняно з квітнем і на 900% – порівняно з торішнім травнем. Про це повідомляє сайт Kabanchik.ua.

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Як виявилося, найчастіше люди замовляють доставку 95-го бензину. Загальна сума замовлень на сайті за неповний місяць перевищила 107 тис. грн, тоді як у квітні це було 17 тис. грн. Середня вартість такої послуги становить 270 грн.

У своїх замовленнях люди просять привезти пальне за адресою й залити його в автомобіль чи просто передати каністру. Зазвичай йдеться про обсяг у 20-30 л, але трапляються і замовлення на 50-70 л.

Як повідомлялося раніше, Уряд скасував державне регулювання цін на пальне, аби ринок відновився. Проте як тільки ситуацію з чергами на АЗС буде вирішено, чиновники обіцяють повернути держрегулювання цін.