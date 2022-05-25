Из-за дефицита топлива в Украине стремительно вырос спрос на услуги доставки бензина на дом.

В мае количество подобных заказов возросло на 780% по сравнению с апрелем и на 900% – по сравнению с прошлогодним маем. Об этом сообщает сайт Kabanchik.ua.

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Как оказалось, чаще всего люди заказывают доставку 95-го бензина. Общая сумма заказов на сайте за неполный месяц превысила 107 тыс. грн, тогда как в апреле это было 17 тыс. грн. Средняя стоимость такой услуги составляет 270 грн.

В своих заказах люди просят привезти топливо по адресу и залить его в автомобиль или просто передать канистру. Обычно речь идет об объеме в 20 – 30 л, но бывают и заказы на 50 – 70 л.

Как сообщалось ранее, правительство отменило государственное регулирование цен на топливо, чтобы рынок восстановился. Однако как только ситуация с очередями на АЗС будет решена чиновники обещают вернуть госрегулирование цен.