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Дрифт року показав боєць ГУР на броньованому MaxxPro: відео

Водій Головного управління розвідки евакуював підбитий росіянами броньовик з поля бою на трьох колесах.
Відео евакуації бронеавтомобіля у зоні бойових дій - Auto24
Сергій Матусяк
logo20 травня, 16:16
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Під час операції на Куп’янському напрямку бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України виїхали на бойове завдання, під час якого їх броньовик M1224 MaxxPro підбили росіяни. Про це розповіли у соцмережах ГУР.

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Підбита машина зберегла життя воїнів ― вони спішились та продовжили маневр, а MaxxPro залишився в зоні ворожого ураження. Боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину ― на місці переконався, що двигун справний, і на трьох колесах зі скреготом металу по асфальту успішно, “з іскрою”, евакуював MaxxPro.

Дивіться епічне відео з фронту:

Відео зафіксували аеророзвідники підрозділу.

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