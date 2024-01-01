Дрифт года показал боец ГУР на бронированном MaxxPro: видео

Во время операции на Купянском направлении бойцы “Спецподразделения Тимура” ГУР МО Украины выехали на боевое задание, во время которого их броневик M1224 MaxxPro подбили россияне. Об этом рассказали в соцсетях ГУР.

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Подбитая машина сохранила жизнь воинов - они спешились и продолжили маневр, а MaxxPro остался в зоне вражеского поражения. Боец подразделения логистики решил сохранить машину - на месте убедился, что двигатель исправен, и на трех колесах со скрежетом металла по асфальту успешно, “с искрой”, эвакуировал MaxxPro.

Смотрите эпическое видео с фронта:

Видео зафиксировали аэроразведчики подразделения.