Как украинская бронированная "Гюрза" защищает бойцов от вражеских снарядов

И хотя эта техника разрабатывалась как "такси" для перевозки личного состава в зону боевых действий, практика ее применения в реальных боевых операциях указывает, что статус боевой машины переднего края ей будет оправдан. Об использовании автомобилей Gyurza-01 в широком спектре логистических и боевых задач в деталях рассказал специализированный ресурс Defense Express .

Первыми технику упомянутого производителя и эту модель начали использовать бойцы 105-го пограничного отряда им. князя Владимира Великого. Сейчас броневики "Гюрза-01" уже полным ходом эксплуатируются в частях ВСУ, Национальной гвардии и в других отрядах Государственной пограничной службы.

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Отовсюду идут положительные отзывы. "Гюрза" имеет надежный шестицилиндровый 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins мощностью 380 л.с. и 1017 Нм крутящего момента. Агрегат работает в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Бронеавтомобили "Гюрза-01" у цехе завода на этапе сборки. Фото: Укрармотех

Техника не только надежная по своим ходовым характеристикам, но и стала мощным защитником личного состава от стрелкового оружия и статических, динамических наземных и подвижных воздушных взрывных устройств.

Еще не стерся из памяти недавний случай, когда наряд пограничников на Донецком направлении на "Гюрзе" попал под удар российского оптоволоконного FPV-дрона, залетевшего под броневик сзади. От взрыва бронированный 12-тонник аж подбросило. Однако броневая капсула выдержала удар, от обломков никто не пострадал.

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Сообщается, что машина на шасси Dodge RAM 5500 с лебедкой не перевернулась, хотя имела пробитые колеса и другие повреждения. Несмотря на сдутые шины, броневик своим ходом с помощью вставок в каркас колес RUN-FLAT пришел к базе. Экипаж и личный состав от атаки вражеского дрона быстро оправились, чего не скажешь о машине.

Изуродованный взрывом броневик с полным приводом 4×4 и функцией дифференциального подключения имеет двойной V-образный пол, выдерживающий детонацию взрывчатки весом 6 кг (в соответствии с уровнем 2a и 2b STANAG 4569), все-таки получил существенные поражения. Однако броня класса защиты ПЗСА-5 (STANAG 4569, уровень II), позволяющая сдерживать выстрелы калибра 7,62 х 39 с пулей БЗ, со своей задачей сохранения жизни людей справилась.

Гюрза-01 в процессе восстановления после полученных “боевых травм”. Фото: Укрармотех

Броневик отправили для восстановления на завод. Там пообещали отремонтировать технику и вернуть ее обратно пограничникам. Машина со временем сможет "выполнять свои функции в рамках боевых задач".

В подобную ситуацию попали бойцы 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины. На засеянную взрывными устройствами с дронов дорогу Гюрза-01 все-таки наехала. В салоне, кроме двух членов экипажа (водитель и пулеметчик), находилось еще шесть бойцов.

И хотя взрыв был мощный, личный состав не пострадал. Защита бронекапсулы и конструкция сидений и днища рассеяли взрывную волну. Машину также отправили производителю для ремонта.

В десантно-штурмовых войсках ВСУ сразу две машины получили боевое поражение от FPV-дронов. Один броневик "уже отремонтировали и вернули подразделения с обновленной защитной обшивкой салона – дрону не удалось повредить капсулу, важные узлы и агрегаты авто".

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Вторая машина еще в ремонте, там горел салон, сильные поражения получила ходовая база. Однако бронеавто свою задачу выполнило – жизнь людей сохранена.

В прошлом году на том же Донецком направлении накопительный заряд попал в ветровое стекло. Произошло возгорание. Как и в нынешнем случае, жизнь бойцов спасла система пожаротушения. Машина была восстановлена на мощностях предприятия.

Изготовленное по заказу UAT специализированное шасси с лебедкой укомплектовали 385-сильным турбодизелем Cummins. Фото: Укрармотех