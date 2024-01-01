Украинский бронеавтомобиль Gyurza поехал в Абу-Даби

Новая версия бронированного авто Gyurza-02 на специализированном шасси сделана на основании отзывов и предложенных дополнений, поступивших от военных, эксплуатирующих более раннюю 01 версию бронеавтомобиля. Однако в детали разработчики не вдаются.

В коротком сообщении на своей Фб-странице сообщается лишь об участие в форуме мировых производителей оружия и техники. Что касается самой машины, то ее нынешнее исполнение имеет "улучшенную защиту капсулы, узлов и агрегатов и, главное, экипажа на уровнях 2 и 3 по стандарту NATO Stanag 4569".

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Это все – результат собственной кропотливой работы конструкторской и производственной команд УкрАрмоТех. Менеджеры компании отмечают, что в этом году украинские Силы обороны смогут получить сотни броневиков Gyurza-02, приспособленных для выполнения боевых задач.

Предыдущая версия бронеавтомобиля получила у наших армейцев положительные отзывы. Она тоже базируется на шасси американского внедорожника Dodge RAM с 6,7-литровым дизельным двигателем и колесной формулой 4х4.

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Кроме зеркал в решетчатой защите, от взломов, 9-тонный автомобиль с каждой стороны имеет камеры видеонаблюдения. Все четыре изображения выводятся на монитор в кабине возле водителя и командира. Для работы в ночное время автомобиль получил приборы ночного видения.





По мнению бойцов 100-й механизированной бригады (см. ниже видео наших коллег из Армия TV), броневик отвечает всем запросам, что требуют современные методы в театре ведения боевых действий.

Для поражения живой силы и транспортной техники врага здесь на крыше обустроена защищенная башня с пулеметом Browning M2 калибра 12,7 мм.

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В капсуле десанта размещено шесть мест для свободного размещения бойцов даже в зимней форме и со всей армейской амуницией.

О заключенных контрактах на выставке Idex_uae ничего не сообщается. Но из сюжета видно, что экспозиция украинского производителя пустой не стояла, посетители были и техникой интересовались.