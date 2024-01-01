Український бронеавтомобіль Gyurza поїхав в Абу-Дабі

Нова версія броньованого авто Gyurza-02 на спеціалізованому шасі зроблена на підставі відгуків та запропонованих доповнень, що надійшли від військових, котрі експлуатують більш ранню 01 версію бронеавтомобіля. Однак в деталі розробники не вдаються.

У короткому повідомленні на своїй Фб-сторінці повідомляється лише про участь в форумі світових виробників зброї та техніки. Щодо самої машини, то її нинішнє виконання має "покращений захист капсули, вузлів та агрегатів і, головне, екіпажу на рівнях 2 і 3 за стандартом NATO Stanag 4569".

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Це все – результат власної кропіткої роботи конструкторської та виробничої команд УкрАрмоТех. Менеджери компанії зазначають, що цьогоріч українські Сили оборони зможуть отримати сотні броньовиків Gyurza-02, пристосованих для виконання бойових завдань.

Попередня версія бронеавтомобіля отримала у наших армійців схвальні відгуки. Вона теж базується на шасі американського позашляховика Dodge RAM з 6,7-літровим дизельним двигуном та колісною формулою 4х4.

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Окрім дзеркал в решітчастому захисті, від зламів, 9-тонний автомобіль з кожного боку має камери відеоспостереження. Усі чотири зображення виводяться на монітор в кабіні біля водія та командира. Для роботи в нічний час автомобіль отримав прилади нічного бачення.





На думку бійців 100-ї механізованої бригади (див. нижче відео наших колег з Армія TV), броньовик відповідає усім запитам, що потребують сучасні методи на театрі ведення бойових дій.

Для ураження живої сили й транспортної техніки ворога тут на даху облаштовано захищену башту з кулеметом Browning M2 калібру 12,7 мм.

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В капсулі десанту розміщено шість місць для вільного розміщення бійців навіть в зимовій формі та з усією армійською амуніцією.

Про укладені контракти на виставці Idex_uae нічого не повідомляється. Але з сюжету видно, що експозиція українського виробника порожньою не стояла, відвідувачі були й технікою цікавилися.