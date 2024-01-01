Бронеавтомобіль "Новатор" наїхав на протитанкову міну: що з екіпажем

Попри потужний тротиловий заряд, розрахований на знешкодження важкої бронетехніки, автомобіль потрощило, але його бронекапсула вберегла життя людей. За описом виробника, сталося це під час виконання бойового завдання в районі Торецька на Донеччині.

"Бронемашина «Новатор» поверталася після доставки бійців на позиції й потрапила під щільний обстріл. Ми їхали на досить високій швидкості й наїхали на «теемку» (протитанкова міна – ред.). Вибуховою хвилею автомобіль підкинуло десь на метр-півтора, але нам пощастило, що ми не перекинулися. В момент вибуху миттєво спрацювала система пожежегасіння", – розповів подробиці боєць підрозділу "Лють" Національної поліції з позивним "Лом".

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Він також зазначив, що на той момент в машині був ще один військовий. Вони обидва залишилися не тільки живими, але й неушкодженими.

При цьому бронеавтомобіль зазнав від вибуху руйнівних наслідків. Однак його бронекапсула витримала, хоча й сильно деформувалася.

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Подальша доля автомобіля буде залежати від висновків експертів. Машину евакуювали в тил для проведення експертної оцінки.

Зазвичай розробники щоразу після таких випадків аналізують найбільш вразливі місця машини для подальшого внесення змін у конструкцію. Це допомагає робити броньовик ще більше здатним до захисту особового складу.

Щодо екіпажу, то він уже пересів на новий "Новатор" і продовжує воювати. Допомоги медиків бійці не потребували.

Фото: сайт Українська бронетехніка