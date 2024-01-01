Бронеавтомобіль "Новатор" наїхав на протитанкову міну: що з екіпажем

ФОТО: сайт Українська бронетехніка|
На фото добре видно, що бронекапсула від вибуху протитанкової міни вціліла
Попри потужний тротиловий заряд, розрахований на знешкодження важкої бронетехніки, автомобіль потрощило, але його бронекапсула вберегла життя людей. За описом виробника, сталося це під час виконання бойового завдання в районі Торецька на Донеччині.
"Бронемашина «Новатор» поверталася після доставки бійців на позиції й потрапила під щільний обстріл. Ми їхали на досить високій швидкості й наїхали на «теемку» (протитанкова міна – ред.). Вибуховою хвилею автомобіль підкинуло десь на метр-півтора, але нам пощастило, що ми не перекинулися. В момент вибуху миттєво спрацювала система пожежегасіння", – розповів подробиці боєць підрозділу "Лють" Національної поліції з позивним "Лом".
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Він також зазначив, що на той момент в машині був ще один військовий. Вони обидва залишилися не тільки живими, але й неушкодженими.
При цьому бронеавтомобіль зазнав від вибуху руйнівних наслідків. Однак його бронекапсула витримала, хоча й сильно деформувалася.
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Подальша доля автомобіля буде залежати від висновків експертів. Машину евакуювали в тил для проведення експертної оцінки.
Зазвичай розробники щоразу після таких випадків аналізують найбільш вразливі місця машини для подальшого внесення змін у конструкцію. Це допомагає робити броньовик ще більше здатним до захисту особового складу.
Щодо екіпажу, то він уже пересів на новий "Новатор" і продовжує воювати. Допомоги медиків бійці не потребували.
Фото: сайт Українська бронетехніка