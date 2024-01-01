Броньовики "Новатор" вже із заводу йдуть з системами РЕБ

Встановлена багатодіапазонна система РЕБ Kraken глушитиме сигнали довкола машини, завдяки чому "екіпажі бойових машин будуть краще захищеними від атак FPV-дронів й зможуть більш злагоджено та ефективно виконувати бойові завдання".

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Контракт між компаніями "Українська бронетехніка" та Kvertus уже підписано, співробітництво почалося. Пряме постачання систем радіоелектронної боротьби буде здійснюватися українським виробником за графіком та у погодженій кількості.

З опублікованих фото експерти спеціалізованого сайту Militarnyi зробили висновок, що "машини оснащуються станцією Kraken counter FPV F3, що постачається у версіях потужністю 30 та 50 Вт". Там же дається стисла характеристика антидрона, який працює у трьох радіодіапазонах частот. Він "покриває зони 700-1050 МГц та має шість відповідних каналів радіозавад — по два у діапазоні".

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Тут варто уточнити, що управління більшістю ворожих FPV-дронів ведеться саме в зазначених вище діапазонах. При комплектації бронемашин такими системами ворожі безпілотні апарати втрачатимуть керування ще на далеких підступах, що врятує життя наших захисників.

Експерти "Мілітарного" зазначають, що пристрій може створювати "направлений або баневий захист завдяки спрямованим антенам у радіусі понад 200 метрів та здатен працювати до 12 годин завдяки системам активного охолодження".

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Прилад сховали у броньований контейнер і разом зі станцією постановки радіоперешкод закріпили в кормовій частині "Новатора".

Нині Kvertus виготовляє 22 моделі засобів РЕБ і 1 РЕР станцію. Системами радіоелектронної боротьби наші війська уже оснащують Abrams M1A1, БМП Bradley та транспортери CV 90, а також вантажівки, пікапи, а також медичні евакуатори (див. відео внизу) Сил оборони України.

Фото: Kvertus