Броневики "Новатор" уже с завода идут с системами РЭБ

Установленная многодиапазонная система РЭБ Kraken будет глушить сигналы вокруг машины, благодаря чему “экипажи боевых машин будут лучше защищены от атак FPV-дронов и смогут более слаженно и эффективно выполнять боевые задачи”.

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Контракт между компаниями "Украинская бронетехника" и Kvertus уже подписан, сотрудничество началось. Прямые поставки систем радиоэлектронной борьбы будут осуществляться украинским производителем по графику и согласованному количеству.

Из опубликованных фото эксперты специализированного сайта Militarnyi сделали вывод, что "машины оснащаются станцией Kraken counter FPV F3, поставляемой в версиях мощностью 30 и 50 Вт". Там же дается краткая характеристика антидрона, который работает в трех радиодиапазонах частот. Он "покрывает зоны 700-1050 МГц и имеет шесть соответствующих каналов радиопомех – по два в диапазоне".

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Здесь стоит уточнить, что управление большинством вражеских FPV-дронов ведется именно в указанных выше диапазонах. При комплектации бронемашин такими системами вражеские беспилотные аппараты будут терять управление еще на дальних подступах, что спасет жизни наших защитников.

Эксперты "Милитарного" отмечают, что устройство может создавать "направленную или купольную защиту благодаря направленным антеннам в радиусе более 200 метров и способно работать до 12 часов благодаря системам активного охлаждения".

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Прибор спрятали в бронированный контейнер и вместе со станцией постановки радиопомех закрепили в кормовой части "Новатора".

Сейчас Kvertus производит 22 модели средств РЭБ и 1 РЭБ станцию. Системами радиоэлектронной борьбы наши войска уже оснащают Abrams M1A1, БМП Bradley и транспортеры CV 90, грузовики, пикапы, а также медицинские эвакуаторы (см. видео внизу) Сил обороны Украины.

Фото: Kvertus