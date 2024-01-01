Бронеавтомобиль "Новатор" наехал на противотанковую мину: что с экипажем

Несмотря на мощный тротиловый заряд, рассчитанный на обезвреживание тяжелой бронетехники, автомобиль разбило, но его бронекапсула уберегла жизни людей. По описанию производителя, произошло это во время выполнения боевого задания в районе Торецка в Донецкой области.

"Бронемашина "Новатор" возвращалась после доставки бойцов на позиции и попала под плотный обстрел. Мы ехали на достаточно высокой скорости и наехали на "теемку" (противотанковая мина – ред.). Взрывной волной автомобиль подбросило где-то на метр-полтора, но нам повезло, что мы не перевернулись. В момент взрыва мгновенно сработала система пожаротушения", – рассказал подробности боец подразделения "Лють" (Ярость) Национальной полиции с позывным "Лом".

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Он также отметил, что на тот момент в машине был еще один военный. Они оба остались не только живыми, но и невредимыми.

При этом бронеавтомобиль получил от взрыва разрушительные последствия. Однако его бронекапсула выдержала, хотя и сильно деформировалась.

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Дальнейшая судьба автомобиля будет зависеть от выводов экспертов. Машину эвакуировали в тыл для проведения экспертной оценки.

Обычно разработчики каждый раз после таких случаев анализируют наиболее уязвимые места машины для дальнейшего внесения изменений в конструкцию. Это помогает делать броневик еще более способным к защите личного состава.

Что касается экипажа, то он уже пересел на новый "Новатор" и продолжает воевать. В помощи медиков бойцы не нуждались.

Фото: сайт Украинская бронетехника