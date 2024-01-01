Бронеавтомобиль "Новатор" наехал на противотанковую мину: что с экипажем

ФОТО: сайт Украинская бронетхника|
На фото хорошо видно, что бронекапсула от взрыва противотанковой мины уцелела
Несмотря на мощный тротиловый заряд, рассчитанный на обезвреживание тяжелой бронетехники, автомобиль разбило, но его бронекапсула уберегла жизни людей. По описанию производителя, произошло это во время выполнения боевого задания в районе Торецка в Донецкой области.
"Бронемашина "Новатор" возвращалась после доставки бойцов на позиции и попала под плотный обстрел. Мы ехали на достаточно высокой скорости и наехали на "теемку" (противотанковая мина – ред.). Взрывной волной автомобиль подбросило где-то на метр-полтора, но нам повезло, что мы не перевернулись. В момент взрыва мгновенно сработала система пожаротушения", – рассказал подробности боец подразделения "Лють" (Ярость) Национальной полиции с позывным "Лом".
Читайте также "Новатор" пострадал от дронов, но людей защитил
Он также отметил, что на тот момент в машине был еще один военный. Они оба остались не только живыми, но и невредимыми.
При этом бронеавтомобиль получил от взрыва разрушительные последствия. Однако его бронекапсула выдержала, хотя и сильно деформировалась.
Читайте также Броневики "Новатор" уже с завода идут с системами РЭБ
Дальнейшая судьба автомобиля будет зависеть от выводов экспертов. Машину эвакуировали в тыл для проведения экспертной оценки.
Обычно разработчики каждый раз после таких случаев анализируют наиболее уязвимые места машины для дальнейшего внесения изменений в конструкцию. Это помогает делать броневик еще более способным к защите личного состава.
Что касается экипажа, то он уже пересел на новый "Новатор" и продолжает воевать. В помощи медиков бойцы не нуждались.
Фото: сайт Украинская бронетехника