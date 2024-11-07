Засекречений бронеавтомобіль UAT-Tisa піде у війська: що це за машина

Повідомлення про це з’явилося на сайті оборонного відомства 7 листопада. Скупа інформаційна замітка в три абзаци на 96 слів лише констатувала допуск машини у війська, не розкриваючи деталі.

Можна зрозуміти, що машина для "виконання широкого спектра завдань" створена під розвідувальні, рейдові місії, патрулювання, командно-штабне, евакуаційне чи десантно-штурмове призначення.

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Міноборони повідомляє про "спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї". Вона дозволяє встановлення кулемета на турелі.

Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля. Є конкретна характеристика по місткості паливних баків, вмісту якого "вистачає на подолання понад 1 000 кілометрів на одній заправці".

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Оборонне відомство також не вдавалося в подробиці щодо виробника техніки. Ймовірно, це провідний український завод броньованих машин УкрАрмоТех.

Це лише припущення, оскільки в буквеному індексі назви моделі на латиниці UAT-Tisa перші три букви можуть вказувати на цей бренд – UkrArmoTech, тобто УкрАрмоТех. Назва підприємства тісно переплітається зі створеними трьома машинами: UAT-D Gyurza, UAT-T Cobra та UAT-F.

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Модель UAT-Tisa в продуктовій лінійці UkrArmoTech не значиться. За таких умов згаданий бронеавтомобіль й справді утаємничений.

В мережі відсутня не тільки згадка про нього, але й фото машини, за винятком інформації про цю подію на сторінці Міноборони України про кодифікацію. Звісно, це не стосується кількох десятків інформаційних заміток в стрічках новин, де відтворено реліз МО України.