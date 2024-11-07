Засекреченный бронеавтомобиль UAT-Tisa пойдет в войска: что это за машина

Сообщение об этом появилось на сайте оборонного ведомства 7 ноября. Скупая информационная заметка в три абзаца на 96 слов лишь констатировала допуск машины в войска, не раскрывая детали.

Можно понять, что машина для "выполнения широкого спектра задач" создана под разведывательные, рейдовые миссии, патрулирование, командно-штабное, эвакуационное или десантно-штурмовое назначение.

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Минобороны сообщает о "специально разработанной бронекапсуле, обеспечивающей защиту экипажа от огня из стрелкового оружия". Она позволяет установку пулемета на турели.

Противоминная защита машины выдерживает подрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля. Есть конкретная характеристика по вместимости топливных баков, содержимого которого "хватает на преодоление более 1 000 километров на одной заправке".

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Оборонное ведомство также не вдавалось в подробности относительно производителя техники. Вероятно, это ведущий украинский завод бронированных машин УкрАрмоТех.

Это лишь предположение, поскольку в буквенном индексе названия модели на латинице UAT-Tisa первые три буквы могут указывать на этот бренд – UkrArmoTech, то есть УкрАрмоТех. Название предприятия тесно переплетается с созданными тремя машинами: UAT-D Gyurza, UAT-T Cobra и UAT-F.

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Модель UAT-Tisa в продуктовой линейке UkrArmoTech не значится. В таких условиях упомянутый бронеавтомобиль действительно засекречен.

В сети отсутствует не только упоминание о нем, но и фото машины, за исключением информации об этом событии на странице Минобороны Украины о кодификации. Конечно, это не касается нескольких десятков информационных заметок в лентах новостей, где воспроизведен релиз МО Украины.