Як українська броньована "Гюрза" захищає бійців від ворожих снарядів

І хоча ця техніка розроблялася як "таксі" для перевезення особового складу до зони бойових дій, практика її застосування в реальних бойових операціях показує, що статус бойової машини переднього краю їй буде виправдано.Про використання автомобілів Gyurza-01 у широкому спектрі логістичних та бойових завдань у деталях розповів спеціалізований ресурс Defense Express .

Першими техніку згаданого виробника та цю модель почали використовувати бійці 105-го прикордонного загону ім. князя Володимира Великого. Наразі броньовики "Гюрза-01" вже повним ходом експлуатуються в частинах ЗСУ, Національної гвардії та в інших загонах Державної прикордонної служби.

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Звідусіль йдуть схвальні відгуки. «Гюрза» має надійний шестициліндровий 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins потужністю 380 к.с. і 1017 Нм крутного моменту. Агрегат працює у зв'язці із шестиступеневою автоматичною коробкою передач Aisin.

Бронеавтомобілі "Гюрза-01" у цеху заводу на етапі збирання. Фото: Укрармотех

Техніка не тільки надійна за своїми ходовими характеристиками, але й стала потужним захисником особового складу від стрілецької зброї та статичних, динамічних наземних та рухомих повітряних вибухових пристроїв.

Ще не стерся з пам'яті недавній випадок, коли наряд прикордонників на Донецькому напрямку на "Гюрзі" потрапив під удар російського оптоволоконного FPV-дрону, що залетів під броньовик ззаду. Від вибуху броньований 12-тонник аж підкинуло. Однак броньова капсула витримала ураження, від уламків ніхто не постраждав.

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Повідомляється, що машина на шасі Dodge RAM 5500 з лебідкою не перевернулася, хоча й мала пробиті колеса та інші пошкодження. Попри здуті шини, броньовик своїм ходом за допомогою вставок у каркас коліс RUN-FLAT прийшов до бази. Екіпаж та особовий склад від атаки ворожого дрона швидко оговталися, чого не скажеш про машину.

Понівечений вибухом броньовик з повним приводом 4×4 та функцією диференціального підключення має подвійну V-подібну підлогу, що витримує детонацію вибухівки вагою 6 кг (відповідно до рівня 2a та 2b STANAG 4569), все-таки зазнав суттєвих уражень. Однак броня класу захисту ПЗСА-5 (STANAG 4569, рівень II), що дозволяє стримувати постріли калібру 7,62 х 39 з кулею БЗ, зі своїм завданням збереження життя людей впоралася.

Гюрза-01 у відновленні після отриманих бойових уражень. Фото: Укрармотех

Броньовик відправили для відновлення на завод. Там пообіцяли відремонтувати техніку й повернути її назад прикордонникам. Машина з часом може "виконувати свої функції в рамках бойових завдань".

У дещо подібну ситуацію потрапили бійці 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії України. На засіяну вибуховими пристроями з дронів дорогу Гюрза-01 все-таки наїхала. В салоні, окрім двох членів екіпажу (водій і кулеметник), перебувало ще шість бійців.

І хоча вибух був потужний, особовий склад не постраждав. Захист бронекапсули та конструкція сидінь й днища розсіяли вибухову хвилю. Машину також відправили виробнику для ремонту.

У десантно-штурмових військах ЗСУ відразу дві машини зазнали бойового ураження від FPV-дронів. Один броньовик "вже відремонтували й повернули підрозділи з оновленою захисною обшивкою салону – дрону не вдалося пошкодити капсулу, важливі вузли та агрегати авто".

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Друга машина ще в ремонті, там горів салон, сильних уражень дістала ходова база. Однак бронеавто своє завдання виконало – життя людей збережено.

Торік на тому ж Донецькому напрямку накопичувальний заряд влучив у вітрове скло. Сталося загоряння, але як і в цьогорічному випадку, життя бійців врятувала система пожежогасіння. Машину було відновлено на потужностях підприємства.

Виготовлене на замовлення UAT спеціалізоване шасі з лебідкою укомплектували 385-сильним турбодизелем Cummins. Фото: Укрармотех