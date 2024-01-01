Як зарекомендувала себе на полі бою американська бронемашина MaxxPro

Плюси й мінуси 16-тонної машини, яку бійці називають "Слон", нашим колегам з Військового телебачення України озвучили бійці 68-ї окремої єгерської бригади. Висновки цікаві й доволі цінні навіть для розробників подібної техніки.

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До самої машин, її ходової бази (4х4), системи амортизації, силового агрегата (330 к.с.) та бронекапсули (3+6) нарікань не надходило. А до робочого місця кулеметника чи десантника є зауваження.

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У стрільця головна проблема полягає саме в перезаряджанні кулемета. Якщо на навчаннях на полігоні це можна зробити відкрито, висунувшись за межі захисного щита, то під вогнем ворога навіть кілька секунд появи над поверхнею можуть стати для кулеметника останніми у житті.

Посадка кулеметника для ведення стрільби по ворогу також не дуже вдала. Підвісне сидіння не сповна відповідає призначенню і через це все навантаження йде на ноги. Поза у напівзігнутому стані ніг та без передньої опори хоча б однієї ступні, не кажучи вже про обидві, веде до швидкої втоми.

Також бійці дали б виробнику ще кілька порад щодо удосконалень в облаштуванні салону. Насамперед всередині бракує хоча б гнучких навислих ременів на кшталт автобусних, за які десантники у кріслах могли б триматися на поганій дорозі. Без цього добряче трясе, хоча хода у броньовика м’яка.

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У решті розповідей з досвіду експлуатації MaxxPro співрозмовники молодшого сержанта Павла Белянського з Армії TV дають машині лише схвальні відгуки. Особливо про надійний бронезахист, потужний двигун, коробку-автомат.

Ця бронемашина не раз рятувала життям нашим хлопцям, про що йдеться в відео: