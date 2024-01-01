Как зарекомендовала себя на поле боя американская бронемашина MaxxPro

Плюсы и минусы 16-тонной машины, которую бойцы называют "Слон", нашим коллегам из Военного телевидения Украины озвучили бойцы 68-й отдельной егерской бригады. Выводы интересные и довольно ценные даже для разработчиков подобной техники.

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К самой машине, ее ходовой базе (4х4), системе амортизации, силовому агрегату (330 л.с.) и бронекапсуле (3+6) нареканий не поступало. А к рабочему месту пулеметчика или десантника есть замечания.

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У стрелка главная проблема заключается именно в перезарядке пулемета. Если на учениях на полигоне это можно сделать открыто, выдвинувшись за пределы защитного щита, то под огнем врага даже несколько секунд появления над поверхностью могут стать для пулеметчика последними в жизни.

Посадка пулеметчика для ведения стрельбы по врагу также не очень удачная. Подвесное сиденье не вполне соответствует назначению и поэтому вся нагрузка идет на ноги. Поза в полусогнутом состоянии ног и без передней опоры хотя бы одной ступни, не говоря уже об обеих, ведет к быстрой усталости.

Также бойцы дали бы производителю еще несколько советов по усовершенствованиям в обустройстве салона. Прежде всего внутри не хватает хотя бы гибких нависших ремней вроде автобусных, за которые десантники в креслах могли бы держаться на плохой дороге. Без этого сильно трясет, хотя походка у броневика мягкая.

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В остальных рассказах из опыта эксплуатации MaxxPro собеседники младшего сержанта Павла Белянского из Армии TV дают машине только положительные отзывы. Особенно о надежной бронезащите, мощном двигателе, автоматической коробке.

Эта бронемашина не раз спасала жизнью нашим ребятам, о чем говорится в видео: