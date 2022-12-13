Во время боя украинских войск с оккупантами бронеавтомобиль International Maxxpro выдержал попадание из пулеметов и винтовок и остановил выстрел из противотанкового гранатомета.

Переданный Соединенными Штатами в рамках международной военной помощи бронеавтомобиль M1224 Maxxpro выдержал многочисленные попадания из стрелкового вооружения и гранатометов, чем сумел спасти свой экипаж. Видео поврежденной машины было обнародовано в соцсетях.

На видео четко видны места попадания. Автор отмечает, что по автомобилю вели огонь из снайперских винтовок.

Броня и бронестекло успешно удержали попадание шаров калибра 7,62 в бортовую проекцию.

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Отдельного внимания заслуживает противотанковая кумулятивная граната ПГ-7В, застрявшая в кормовой апареле бронеавтомобиля, но не сработавшая. Гранату можно узнать по характерному хвостовику, торчащему из корпуса апарели.

Если бы кумулятивный боеприпас сработал, это непременно привело бы к уничтожению броневика и гибели десанта в бронекапсуле.

Хвостовик кумулятивной гранаты ПГ-7В, застрявший в апареле бронемашины.

M1224 International Maxxpro

International MaxxPro – бронетранспортер производства американской компании Navistar International, принятый на вооружение США в 2007 году для срочного перевооружения войск в Ираке. Колесная бронемашина класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой и повышенной проходимостью предназначена для перевозки военнослужащих вблизи линии фронта.

Также интересны технические характеристики бронеавтомобиля MaxxPro

В конструкции машины используется бронированная капсула для экипажа с V-образной формой нижней части корпуса, что повышает защиту от взрыва на минах. Она рассеивает энергию взрыва мины или самодельного взрывного устройства, чтобы защитить его пассажиров. Данный MRAP относится к 1 и 2 категориям защиты стандарта STANAG 4569 в зависимости от компоновки.

Производитель отмечает, что MaxxPro способен оградить экипаж от взрыва на мине мощностью до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Общая масса машины зависит от модификации и составляет от 12,7 до 13,4 тонны.



Бронеавтомобиль MaxxPro Вооруженных сил Украины

В бронемашине размещается три члена экипажа (водитель, командир и наводчик) и до шести десантников.

На крыше бронеавтомобиля расположена открытая башня для установки пулеметов калибром 7,62 мм или 12,7 мм или автоматического гранатомета Mk.19.