Під час бойового зіткнення українських військ із окупантами бронеавтомобіль International Maxxpro витримав попадання з кулеметів і гвинтівок та зупинив постріл із протитанкового гранатомету.

Переданий Сполученими Штатами в рамках міжнародної військової допомоги бронеавтомобіль M1224 Maxxpro витримав чисельні влучання зі стрілецького озброєння та гранатометів, чим зміг врятувати свій екіпаж. Відео пошкодженої машини оприлюднили у соцмережах.

На відео чітко видно місця влучань. Автор зазначає, що по автомобілю вели вогонь зі снайперських гвинтівок.

Алюмінієва броня та бронескло успішно втримали попадання куль калібру 7,62 у бортову проекцію.

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Окремої уваги заслуговує протитанкова кумулятивна граната ПГ-7В, що застрягла в кормовій апарелі бронеавтомобіля, але не спрацювала. Гранату можна впізнати за характерним хвостовиком, що стирчить із корпусу апарелі.

Якби кумулятивний боєприпас спрацював, це неодмінно призвело б до знищення броньовика та загибелі десанту в бронекапсулі.

Хвостовик кумулятивної гранати ПГ-7В, що застряг в апарелі бронемашини.

M1224 International Maxxpro

International MaxxPro – бронетранспортер виробництва американської компанії Navistar International, прийнятий на озброєння США в 2007 році для термінового переозброєння військ в Іраку. Колісна бронемашина класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом і підвищеною прохідністю призначена для перевезення військовослужбовців поблизу лінії фронту.

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У конструкції машини використовується броньована капсула для екіпажу з V-подібною формою нижньої частини корпусу, що підвищує захист від підриву на мінах. Вона розсіює енергію вибуху міни або саморобного вибухового пристрою, щоб захистити його пасажирів. Цей MRAP належить до 1 і 2 категорії захисту стандарту STANAG 4569 залежно від компонування.

Виробник зазначає, що MaxxPro здатний захистити екіпаж від підриву на міні потужністю до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Загальна маса машини залежить від модифікації і становить від 12,7 до 13,4 тонни.



Бронеавтомобіль MaxxPro Збройних сил України

У бронемашині розміщується три члени екіпажу (водій, командир та навідник) та до шести десантників.

На даху бронеавтомобіля розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів калібром 7,62-мм або 12,7-мм або автоматичного гранатомету Mk.19.