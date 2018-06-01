Французи знають, що значить "бути на стилі". А британці придумали таку річ, як "кафе-рейсінг". Тепер обидві ці речі поєднано у спеціальній серії хетчбека від DS.

Преміальний бренд Citroen DS представив на британському ринку спеціальну версію моделі DS3 під назвою Café Racer. Усього буде випущено 150 таких хетчбеків.

Журнал “Популярна механіка” говорить про те, що поняття “кафе рейсер” з’явилось в Англії у 1960-х роках, як іронічна назва мотоциклістів, що зображали з себе крутих професійних гонщиків, паркуючи свої байки біля столиків вуличних кафе. Тобто, цей вислів був чимось типу “кухонний Рембо” чи “диванна Сотня”. Однак за легендами, мотоциклісти не просто виставляли напоказ свої байки, а хизувались ними один перед одним, провокуючи на перегони від пабу до пабу. А улюбленим пабом “каферів” був Ace Cafe, а самі перегони скоро стали називати Caff.

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Фото: DS3 Café Racer / DS

Як би там не було, Café Racer став одним з популярних стилів мотоцикла та сформував цілу байкерську культуру. Спеціально для тих, хто поділяє пристрасть до кафе-рейсерів, був створений DS3 Café Racer. Спецверсія пропонується у Британії у трьох комплектаціях. Перша має 108-сильний двигун і “механіку”, такий коштує 21 305 фунтів ($28 460). Друга – з тим самим двигуном і “автоматом”, оцінена у 22 825 фунтів ($30 490). Третя версія пропонує 128 к.с. потужності за 21 825 фунтів ($29 155).

Особливий DS3 відрізняє чотири кольорові комбінації для кузову: Ink Blue, Perla Nera Black, Platinum Gray і Ruby Red, а також Corinth Corinth. Café Racer також має стильну графіку, ексклюзивні 17-дюймові диски, а всередині – сидіння обтягнуті шкірою Trinitario Brown Nappa, кермо у перфорованій шкірі, алюмінієві педалі та кілька інших особливостей.

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