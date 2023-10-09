З 2024 року всі нові моделі цього французького виробника преміум-авто будуть виключно електричними.

DS Automobiles прискорює перехід до повної електромобільності. З моменту свого запуску компанія DS Automobiles поставила електрифікацію в центр своєї стратегії. Починаючи з 2019 року кожен автомобіль в модельному ряді Бренду мав електрифіковану версію. Зокрема, в модельному ряду є 100% електричний кросовер DS 3 E-TENSE разом з гібридними DS 7 E-TENSE, DS 4 E-TENSE та DS 9 E-TENSE потужністю від 225 до 360 кінських сил,

Також цікаво тест-драйв DS 4 Cross

З 2024 року DS Automobiles розширить свою пропозицію, продаючи 100% електричну версію DS 4. А також, згодом представить новий дизайн, презентуючи перший 100% електричний проект на основі глобальної платформи Stellantis STLA M. Ця майбутня модель буде оснащена акумулятором високої ємності до 98 кВт/год для пробігу понад 700 кілометрів та запропонує надзвичайну технологічність і витонченість, а технічні характеристики ідеально адаптовані до побажань клієнтів DS Automobiles. Розробка завершується у Франції.

Взимку навантаження на акумулятор в автомобілі зростає. Тож варто завчасно його перевірити, а за необхідності - замінити на новий. АКБ Bosch розраховані на важкі умови експлуатації та не підведуть навіть у сильний мороз. Рекламна інформація

Завод Melfi в Італії вироблятиме ці автомобілі на новій платформі. Відкритий у 1990-х роках, він розташований у регіоні Базиліката, між Неаполем і Барі. Наступний проект DS Automobiles пізніше теж буде вироблятися на заводі Melfi.

Для України дана стратегія електрифікації теж близька та набирає оберти в реалізації. Адже уже зараз DS Automobiles готовий запропонувати українським покупцям 100% електричний кросовер DS 3 E-TENSE, а також Plug-in гібрид DS 7 E-TENSE.