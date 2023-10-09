С 2024 года все новые модели этого французского производителя премиум-авто будут исключительно электрическими.

DS Automobiles ускоряет переход к полной электромобильности. С момента своего запуска компания DS Automobiles поставила электрификацию в центр своей стратегии.

Начиная с 2019 года каждый автомобиль в модельном ряду Бренда имел электрифицированную версию. В частности, в модельном ряду имеется 100% электрический кроссовер DS 3 E-TENSE вместе с гибридными DS 7 E-TENSE, DS 4 E-TENSE и DS 9 E-TENSE мощностью от 225 до 360 лошадиных сил.

Также интересно тест-драйв DS 4 Cross

С 2024 года DS Automobiles расширит свое предложение, продавая 100% электрическую версию DS 4. А также впоследствии представит новый дизайн, презентуя первый 100% электрический проект на основе глобальной платформы Stellantis STLA M.

Эта будущая модель будет оснащена аккумулятором высокой емкости до 98 кВт. /ч для пробега свыше 700 километров и предложит удивительную технологичность и утонченность, а технические характеристики идеально адаптированы к пожеланиям клиентов DS Automobiles. Разработка завершается во Франции.

Зимой нагрузка на аккумулятор в автомобиле растет. Поэтому следует заранее его проверить, а при необходимости – заменить новым. АКБ Bosch рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации и не подведут даже в сильный мороз. Рекламная информация

Завод Melfi в Италии будет производить эти автомобили на новой платформе. Открыт в 1990-х годах, он расположен в регионе Базиликата, между Неаполем и Бари. Следующий проект DS Automobiles позже тоже будет производиться на заводе Melfi.

Для Украины данная стратегия электрификации тоже близка и набирает обороты. Ведь уже сейчас DS Automobiles готов предложить украинским покупателям 100%-ный электрический кроссовер DS 3 E-TENSE, а также Plug-in гибрид DS 7 E-TENSE.