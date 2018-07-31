Неймовірно, але після аварії водії навіть не повиходили зі своїх машин!

Вони просто поїхали собі далі!

Рухаючись на невеликій швидкості, мінівен Toyota врізався у седан Honda. Що спричинило несподівану колізію – невідомо, однак судячи з характеру руху, водій мінівена міг обернутись назад і механічно крутнув рукою кермо у напрямку повороту свого тіла. Так чи інакше, відбулась невеличка аварія. Зазвичай у таких випадках водії виходять з машин, оцінюють збитки та починають з’ясовувати стосунки, поки позаду них зростає дорожній затор. Однак з кожного правила є винятки і це відео – якраз про один з таких випадків.

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Через те, що швидкість була незначною, пошкодження в обох автомобілів навряд чи значні. З іншого боку, в нас на дорозі і за одну подряпину на чужій машині можна отримати… купу неприємностей. Ці ж водії повелись розважливо і вічливо. Перемовившись кількома словами через відчинені вікна, власники автомобілів просто роз’їхались і вирушили далі кожен своїм шляхом. А ні тобі бійки, а ні катання на капоті…

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