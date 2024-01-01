Ducati порадував шанувальників ексклюзивною моделлю Panigale V4 Lamborghini

Це спільний проєкт виробників мотоциклів та суперспортивних автомобілів. За статистикою тут маємо вже третій розділ у партнерстві італійських брендів, що також виявився вдалим. Раніше вони співпрацювали над Ducati Streetfighter V4 Lamborghini у 2023 році та Diavel 1260 Lamborghini у 2021 році.

Цього разу знову прослідковується співзвучність Ducati Superbike останнього покоління та Lamborghini Revuelto. Обидві моделі демонструють найдосконаліші, високопродуктивні двигуни для своїх конструкцій: двигун Ducati Desmosedici Stradale і Lamborghini V12. Про це йдеться в публікації ducati.com.

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Увагу в новому Panigale V4 привертає є Revuelto, перший гібридний суперспортивний автомобіль HPEV. Його трансмісія видає 1015 кінських сил, що поєднує в собі потужність нового двигуна внутрішнього згоряння V12 з трьома електродвигунами високої щільності та інноваційною поперечною коробкою передач із подвійним зчепленням.

У такому виконанні Lamborghini видає прискорення від 0 до 99,7 км/год лише за 2,5 секунди та максимальну швидкість понад 354 км/год.

Фото: Ducati

З цих позицій Ducati створив Panigale V4 Lamborghini обмеженою кількістю пронумерованих байків. Його технічні характеристики включають сухе зчеплення, регульовані підніжки, важелі гальм і зчеплення, а також противаги з алюмінієвого заготовлення. Для тих, хто хоче використовувати свій мотоцикл на треку, мотоцикл постачатиметься з перегоновим ковпачком бака алюмінієвої заготовки, конвеєрами гальмівних супортів, кришкою відкритого зчеплення з вуглецевого волокна та комплектом для зняття тримача номерного знака.

На двигуні мотоцикла потужністю 218 к.с. є табличка з іменем "Desmosedici Stradale". Спеціальна анімація на панелі приладів після ввімкнення ключа містить назву мотоцикла та його порядковий номер. Цей самий номер також викарбувано лазером на алюмінієвому значку ключа запалювання.

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Запланований тираж у 630 екземплярів Ducati доповнює ексклюзивною серію під назвою Speciale Clienti, яка доступна лише для 63 клієнтів Lamborghini. Ці вибрані особи, безпосередньо контактуючи з Ducati Centro Stile, матимуть можливість перенести колірні схеми своїх Lamborghini на свій Ducati Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti або вибрати з комбінацій кольорів, запропонованих Ducati Centro Stile.

Фото: Ducati

Ціна Panigale V4 Lamborghini у США починається з 78 400 доларів для основного тиражу та 100 400 доларів за Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti. Повідомляється, що усі клієнти в США та Канаді, які придбають цей мотоцикл, також отримають обмежену серію шолома, куртки та шкіряного костюма для їзди. Постачання заплановане на грудень 2025 року.