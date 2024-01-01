Ducati порадовал поклонников эксклюзивной моделью Panigale V4 Lamborghini

Это совместный проект производителей мотоциклов и суперспортивных автомобилей. По статистике здесь имеем уже третий раздел в партнерстве итальянских брендов, что также оказался удачным. Ранее они сотрудничали над Ducati Streetfighter V4 Lamborghini в 2023 году и Diavel 1260 Lamborghini в 2021 году.

На этот раз снова прослеживается созвучие Ducati Superbike последнего поколения и Lamborghini Revuelto. Обе модели демонстрируют самые совершенные, высокопроизводительные двигатели для своих конструкций: двигатель Ducati Desmosedici Stradale и Lamborghini V12. Об этом говорится в публикации ducati.com.

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Внимание в новом Panigale V4 привлекает Revuelto, первый гибридный суперспортивный автомобиль HPEV. Его трансмиссия выдает 1015 лошадиных сил, что сочетает в себе мощность нового двигателя внутреннего сгорания V12 с тремя электродвигателями высокой плотности и инновационной поперечной коробкой передач с двойным сцеплением.

В таком исполнении Lamborghini выдает ускорение от 0 до 99,7 км/ч всего за 2,5 секунды и максимальную скорость более 354 км/ч.

Фото: Ducati

С этих позиций Ducati создал Panigale V4 Lamborghini ограниченным количеством пронумерованных байков. Его технические характеристики включают сухое сцепление, регулируемые подножки, рычаги тормозов и сцепления, а также противовесы из алюминиевой заготовки. Для тех, кто хочет использовать свой мотоцикл на треке, мотоцикл будет поставляться с гоночным колпачком бака алюминиевой заготовки, конвейерами тормозных суппортов, крышкой открытого сцепления из углеродного волокна и комплектом для снятия держателя номерного знака.

На двигателе мотоцикла мощностью 218 л.с. есть табличка с именем "Desmosedici Stradale". Специальная анимация на панели приборов после включения ключа содержит название мотоцикла и его порядковый номер. Этот же номер также выгравирован лазером на алюминиевом значке ключа зажигания.

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Запланированный тираж в 630 экземпляров Ducati дополняет эксклюзивной серией под названием Speciale Clienti, которая доступна только для 63 клиентов Lamborghini. Эти избранные лица, непосредственно контактируя с Ducati Centro Stile, будут иметь возможность перенести цветовые схемы своих Lamborghini на свой Ducati Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti или выбрать из комбинаций цветов, предложенных Ducati Centro Stile.

Фото: Ducati

Цена Panigale V4 Lamborghini в США начинается с 78 400 долларов для основного тиража и 100 400 долларов за Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti. Сообщается, что все клиенты в США и Канаде, которые приобретут этот мотоцикл, также получат ограниченную серию шлема, куртки и кожаного костюма для езды. Поставка запланирована на декабрь 2025 года.