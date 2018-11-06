Він зветься MIG-RR e-MTB і буде доступний у салонах Ducati весною 2019 року.

Новий Ducati MIG-RR e-MTB стане найдоступнішим двоколісником італійського бренду.

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Якщо вас запитають на чому ви їздите, можете з гордістю сказати: на байку Ducati і це буде правдою.

Фото: гірський велосипед Ducati MIG-RR e-MTB / Ducati

Велосипед MIG-RR створено спільно з виробником електричних велосипедів Thok. Байк Ducati має алюмінієву рамку, батарею 504 Вт та системою Shimano Steps E8000, розробленою спеціально для гірських велосипедів. Батарейка допомагає райдеру у трьох режимах роботи: Eco, Trail та Boost. Два останні режими забезпечують додаткову потужність до педальної сили велосипедиста, тоді як режим Есо дозволяє неспішно їхати без допомоги педалей. Байк оснащений 11-ступінчастою передачею Shimano XT та амортизаторами Kashima Factory Series Fox.



8-11 листопада на мото-шоу EICMA у Мілані Ducati представить новий двоколісник на своєму стенді. Прийом замовлень відкриється у січні наступного року з початковою ціною у 6250 євро, а поставки покупцям розпочнуться навесні.

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