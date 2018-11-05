Умілець майстерно обігрує форми звичайнісіньких ложок, перетворюючи їх на справжні шедеври.

Художник Джеймс Райс з США зі столових і чайних ложок, та подібної утварі, будує мініатюрні мотоцикли.

Також цікаво: Британці представили електро-скутер з максималкою у 100 км/год

Фото: скульптури мотоциклів з ложок / Everlasting Spoonful

Для Райса усе почалось з того, що він спробував зібрати “прототип” власного байка з купи старих ложок. А далі це перетворилось на хобі.



Збірка передбачає зварювання між собою ложок з нержавіючої сталі. Робота над кожною скульптурою займає від 5 до 9 місяців. Райс і його дружина Джені знаходять ложки на гаражних розпродажах, барахолках та крамничках дріб’язку.



Райс оцінює свої скульптури від 5 до 14 тисяч доларів, однак продаж, як каже скульптор, не є його головною метою. Більше про ложкові байки можна дізнатись на everlastingspoonful.

Також цікаво: Які марки авто найчастіше гуглять у світ