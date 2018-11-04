Zapp i300 – найшвидший та один з найгарніших електричних скутері на цей день.

Цей швидкий мопед вже можна купити. Принаймні у Європі.

Електричний скутер Zapp i300 від британського стартапа наразі доступний для попереднього замовлення у Великобританії, Франції, Італії, Нідерландах, Бельгії та Німеччині. Початкова ціна складає 6,300 євро, це приблизно стільки ж, скільки коштує Vespa Elettrica.

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Максимальна швидкість скутера на батарейках обмежена електронікою на позначці у 96 км/год. Оскільки Zapp i300 не є максі-скутером, серед легких електричних мопедів він стає найшвидшим на сьогодняшній день.

Фото: електроскутер Zapp i300 / Zapp

Швидкість надходить з електромотора на 14 кВт або 18,7 к.с. Для порівняння, більшість стандартних електричних скутерів мають двигуни в діапазоні 2-4 кВт. Модель Zapp i300 також має нечуваний крутний момент у 587 Нм. Ця потужність і крутний момент поєднуються у вигляді вражаючого прискорення. Zapp i300 розганяється від 0 до 48 км/годза 2,35 секунди, а від 0 до 72 км/год за 4,1 секунди.

Zapp i300 оснащується двома батареями потужністю у 48 В, кожна з яких має ємність у 1,25 кВт-год. Батареї можна знімати, для зручнішої зарядки. Важить блок акумулятор 5 кг.

Хоча швидкість та потужність скутера досить вражаючі, запас ходу цього двоколісника залишає бажати кращого, він складає усього 60 км. Виробник стверджує, що система рекуперації гальмівної енергії може додати до 20% до цифри автономного пробігу.

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