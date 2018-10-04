Мотор 1.3 TCe GPF не лише найекологічніший, а ще і найпотужніший з тих, що пропонуються для кросовера.

Один з українських бестселерів – Renault Duster, у Європі Duster відомий під своїм “основним” брендом Dacia. Кросовер отримав новий двигун, що є найпотужнішим з доступних.

Компанія Dacia продовжила оновлення лінійки двигунів на своїх моделях. У червні кросовер Duster першим в групі Renault отримав новітній дизель 1.5 Blue dCi, а для Паризького автосалону компанія припасла бензиновий турбомотор 1.3, розроблений спільно з Daimler.

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Фото: Двигун 1.3 TCe GPF для Dacia Duster / Renault

Новий двигун отримав позначення 1.3 TCe GPF з індексом 130 або 150, котрий відповідає потужності агрегата. Максимальний крутний момент дорівнює 240 і 250 Нм відповідно. Цей двигун не лише відповідає сучасним екологічним нормам, що висуваються у Європі до двигунів, а й готовий до перспективних стандартів.

Старт прийому замовлень на Duster 1.3 TCe у Європі відбудеться у найближчі тижні. Спочатку будуть доступні лише версії з переднім приводом, а в середині 2019 року з'являться повнопривідні модифікації з новим двигуном.

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