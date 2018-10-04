Американські дослідження безпеки IIHS показали гарні результати для нового седана S90 та кросовера ХС90.

Американський “Страховий інститут дорожньої безпеки” IIHS провів серію краш-тестів Volvo XC90 2019 та Volvo S90 2018, а також хетчбека Toyota Corolla. Усі три моделі отримали високу оцінку і відмітку Top Safety Pick.

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Фото: Volvo S90 2018 модельного року / CarGurus

Найвищий рейтинг IIHS – це Top Safety Pick +. Здобути його усім трьом новинкам завадив лише пункт з світлотехнікою.



Обидва Volvo отримали оцінки "Добре" за усі краш-тести та і найвищу оцінку за перевірку лобового зіткнення.



Фото: Volvo XC90 2019 модельного року / Car Review

Фари кросовера XC90 отримали характеристику “Прийнятно” для стандартної та опційної оптики. Флагман S90 заслужив у цій категорії оцінки “Прийнятно” для опційних діодних фар та “Посередньо” для стандартного освітлення.

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