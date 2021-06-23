Автомобільний концерн BAIC та технологічна корпорація Baidu розпочали комерційну експлуатацію самохідних таксі під брендом Arcfox.

Автономні автомобілі Apollo Moon, побудовані на основі повністю електричного кросовера Arcfox Alpha-T. Оскільки Arcfox є частиною державної компанії BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd), комерціалізація проєкту була швидкою.

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“Вже в 2017 році Baidu і BAIC Group уклали стратегічне партнерство. Обидві сторони мають однакові цілі та наполягають на незалежних розробках і дослідженнях для сприяння розвитку автономного транспорту в Китаї. Запуск Apollo Moon є важливим проривом, що означає потужний зв'язок між провідною технологією автономного управління та найсучаснішою інтелектуальною платформою автомобіля, знаковий крок у галузі служб перевезення роботаксі в цілому світі”, – заявив Ченю Лі з Baidu.

Найближчим часом на дороги вийде флот з тисячі автономних роботаксі “Місяць Аполлона”, а протягом наступних трьох років їх кількість зростатиме. Baidu заявляє про автономність 4 рівня у своїх транспортних засобах. Apollo Moon – п’яте покоління роботизованих систем Baidu, яке у десять разів краще за попереднє, як стверджують розробники.

Електричний кросовер Arcfox Alpha-T оснащений парою електромоторів сукупною потужністю у 218 к.с. та акумулятором на 93,6 кВт-год, який забезпечує близько 650 км пробігу. Як повідомляється, електричний робототаксі має прогнозований робочий цикл у п'ять років.

Функції роботаксі включають динамічну ідентифікацію людини, виявлення статусу пасажира ззаду, голосовий асистент штучного інтелекту, нагадування про ремінь безпеки для пасажирів, клімат-контроль за допомогою мобільного додатка, незалежне управління замком для всіх чотирьох дверей та анімований електронний дисплей, що відображає статус транспортного засобу.

Автомобіль може похвалитися індивідуальним LiDAR, розробленим за технологією Hesai, і буде працювати на пілотній архітектурі ANP-Robotaxi. Набір датчиків насправді складається з двох LiDAR, 12 камер, п’яти радарів та 12 ультразвукових датчиків. Є 800 TOPS обчислювальної потужності, вбудовані жорсткі диски, а також підтримка дистанційного керування 5G та реалізація V2X.

Компанія Baidu запустила першу платну послугу роботизованого таксі в Пекіні, а далі розширюватиме мережу в Шанхаї, Гуанчжоу, Чунцині та інших містах Китаю.