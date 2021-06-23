Автомобильный концерн BAIC и технологическая корпорация Baidu начали коммерческую эксплуатацию самоходных такси под брендом Arcfox.

Автономные автомобили Apollo Moon построены на основе полностью электрического кроссовера Arcfox Alpha-T. Поскольку Arcfox является частью государственной компании BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd), коммерциализация проекта была быстрой.

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"Уже в 2017 году Baidu и BAIC Group заключили стратегическое партнерство. Обе стороны имеют одинаковые цели и настаивают на независимых разработках и исследованиях для содействия развитию автономного транспорта в Китае. Запуск Apollo Moon является важным прорывом, что означает мощную связь между ведущей технологией автономного управления и самой современной интеллектуальной платформой автомобиля, знаковый шаг в области служб перевозки роботакси в целом мире”, – заявил Чень Ли из Baidu.

В ближайшее время на дороги выйдет флот из тысячи автономных роботов “Луна Аполлона”, а в течение следующих трех лет их количество будет расти. Baidu заявляет об автономности 4 уровня в своих транспортных средствах. Apollo Moon – пятое поколение роботизированных систем Baidu, которое в десять раз лучше предыдущего, как утверждают разработчики.

Электрический кроссовер Arcfox Alpha-T оснащен парой электромоторов совокупной мощностью в 218 л. с. и аккумулятором на 93,6 кВт-ч, который обеспечивает около 650 км пробега. Как сообщается, электрическое робототакси имеет прогнозируемый рабочий цикл в пять лет.

Функции роботакси включают динамическую идентификацию человека, выявление статуса пассажира сзади, голосовой ассистент искусственного интеллекта, напоминание о ремне безопасности для пассажиров, климат-контроль с помощью мобильного приложения, независимое управление замком для всех четырех дверей и анимированный электронный дисплей, отображающий статус транспортного средства.

Автомобиль может похвастаться индивидуальным LiDAR, разработанным по технологии Hesai, и будет работать на пилотной архитектуре ANP-Robotaxi. Набор датчиков на самом деле состоит из двух LiDAR, 12 камер, пяти радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Есть 800 TOPS вычислительной мощности, встроенные жесткие диски, а также поддержка дистанционного управления 5G и реализация V2X.

Компания Baidu запустила первую платную услугу роботизированного такси в Пекине, а дальше будет расширять сеть в Шанхае, Гуанчжоу, Чунцине и других городах Китая.