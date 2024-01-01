Двісті тисяч літрів пального за знижками військові залили у свої машини

У сервісі Армія+ застосунок Плюси зібрав спеціальні пропозиції підтримки на послуги й товари для військових від різних бізнесів. Першими свої пропозиції лояльності надали ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укрзалізниця". І цей сервіс припав до вподоби тим, хто служить.

Як йдеться на сайті Міноборони, за два тижні до програми під'єдналися 5 624 захисники, які згенерувати QR-коди зі знижками на пальне та меню на АЗК від "Укрнафти". Ця бізнес-структура надає знижки на кожен літр пального та меню, завдяки чому військовим вдалось зекономити 550 000 грн.

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"Від початку створення Плюсів ми планували, що цей сервіс має бути теплим і людяним. Таким, що демонструє вдячність суспільства за службу і захист країни. Результати свідчать: ця вдячність відгукнулася військовим. Це надихає на те, щоб “приплюсувати” ще більше бізнесів із вигідними пропозиціями до програми", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Програма Плюси об’єднує українські компанії, що представлені й у прифронтових областях та пропонують спеціальні умови лояльності для військових. Тільки за розділом "заправки автомобілів" військові водії за цей час купили зі знижками дизельне пальне (86 200 л), бензин (79 700 л) та газ (19 600 л).

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Наразі новим сервісом в Армія+ можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТ. Далі доступ до застосунку Плюси поширюватиметься на всі Сили оборони України.